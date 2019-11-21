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Agressão em Vitória

Guarda de Vila Velha agride o cunhado dentro de ônibus em Vitória

A irmã da vítima está em processo de separação com o agente. Cuidador de idosos, de 34 anos, acredita que tenha sido perseguido após discutir com o cunhado no último fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 13:06

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 13:06

Cuidador de idosos registrou o crime na 1ª Delegacia Regional de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um cuidador de idosos de 34 anos denunciou que foi agredido por um agente da Guarda Municipal de Vila Velha dentro de um ônibus. O suspeito da agressão é cunhado da vítima. A confusão ocorreu na noite desta quarta-feira (20) quando o coletivo passava pela Avenida Fernando Ferrari, em frente à Ufes, em Vitória.
O agente é casado com a irmã do cuidador, uma dona de casa de 37 anos, há 17 anos. O casal tem dois filhos. O cuidador disse que o cunhado invadiu o ônibus fardado e armado. Ele acredita que tenha sido perseguido após discutir com o cunhado no último fim de semana.
"Sem pestanejar, ele foi até mim nos fundos do ônibus, se segurou nos ferros e começou a me agredir com chutes e bateu a minha cabeça contra a janela. Ele também tentou me sufocar. Uma pessoa que deveria proteger nossa integridade física, estava ali atentando contra minha vida"
Cuidador de idosos - Homem agredido
Após ser agredido, o cuidador de idosos registrou o crime na 1ª Delegacia Regional de Vitória. A irmã dele também estava na delegacia. Ela disse que está em processo de separação do marido. Segundo ela, os dois brigaram no último domingo (17). Ela também pediu medidas protetivas contra o marido.
Me sinto desprotegida. Estamos em um processo de separação. Domingo à noite, tivemos uma vias de fato e ele me ameaçou. Estou aguardando sair a medida protetiva cautelar. Se ele cometeu isso em público, fardado, sem se importar com câmeras, o que ele pode fazer na minha casa?, questionou.

O QUE DIZ A PREFEITURA

À reportagem da TV Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que vai abrir um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra o agente. O servidor público também deverá responder criminalmente pela agressão.
Com informações da TV Gazeta

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