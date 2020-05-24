Guarda apreende submetralhadora em festa com mais de 200 pessoas

A Guarda percebeu que o evento era realizado em uma casa com três pavimentos e contava com a participação de mais de 200 pessoas. Todas foram embora. Dentro do imóvel, os agentes encontraram a submetralhadora caseira, dois carregadores alongados, seis tabletes de maconha, um colete à prova de balas e 18 munições calibre 380. O material foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.