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Durante a pandemia

Guarda apreende submetralhadora em festa com mais de 200 pessoas

Os agentes de Vila Velha chegaram à casa no bairro Ilha das Flores após receberem uma denúncia anônima. A apreensão aconteceu na madrugada deste domingo (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 10:16

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 10:16

Arma, droga e munição foram apreendidas durante festa clandestina em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Um submetralhadora caseira calibre 380, dois carregadores alongados, seis tabletes de maconha, um colete à prova de balas e munição. Esse foi o material apreendido pela Guarda Municipal de Vila Velha durante uma festa funk clandestina realizada no bairro Ilha da Flores na madrugada deste domingo (24). Ninguém foi preso.
Os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) receberam uma denúncia anônima por volta de 1h30. O comunicado dava conta de que um grupo de pessoas estaria participando de uma festa em um imóvel localizado na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Ilha das Flores. Durante a pandemia do novo coronavírus, qualquer tipo de aglomeração é proibida pelo governo do Estado.
A Guarda percebeu que o evento era realizado em uma casa com três pavimentos e contava com a participação de mais de 200 pessoas. Todas foram embora. Dentro do imóvel, os agentes encontraram a submetralhadora caseira, dois carregadores alongados, seis tabletes de maconha, um colete à prova de balas e 18 munições calibre 380. O material foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

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