Grupo acusado de linchamento em Guarapari é detido

Adarlison Moreira Silva, preso acusado de linchamento em Guarapari Crédito: Sesp | Divulgação

Quatro acusados de envolvimento no linchamento de um homem em Guarapari foram identificados e detidos pelas polícia Militar e Civil. Nesta segunda-feira, um acusado foi apresentado à imprensa: trata-se de Adarlison Moreira Silva, 19 anos. Os outros três infratores são menores de idade (14, 16 e 17 anos), e não tiveram nomes e imagens divulgados, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.

O grupo é acusado de ter assassinado, na última sexta-feira (9), Eugenio Lima Campos, de 25 anos, no bairro Adalberto Simão Nader. De acordo com testemunhas, a confusão começou depois que boatos começaram a ser espalhados pela comunidade de que a vítima teria abusado sexualmente de uma criança. Após o assassinato, o corpo de Eugênio foi amarrado em um poste.

A polícia informa que não há comprovação de que Eugenio tenha estuprado alguém, e que o crime foi, provavelmente, motivado por boatos. A vítima seguia para um "bico", onde lavaria vasilhas para uma confeiteira, quando foi abordado pelo grupo e agredido até a morte.

A primeira prisão aconteceu no sábado, quando um dos menores foi capturado em casa. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 32 e cocaína. No mesmo dia, após denúncias, outros três menores foram detidos. No domingo (11), no bairro Jabarai, em Guarapari, Adarlison Moreira Silva, de 19 anos, suspeito de ter enforcado a vítima com um fio de telefone, também foi preso. A Polícia Militar acredita que os envolvidos são traficantes da região e, como uma forma de mostrar poder, cometeram o assassinato.