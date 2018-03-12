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Morto por boatos

Grupo acusado de linchamento em Guarapari é detido

Homem foi assassinado após boatos de que teria estuprado uma criança e teve o corpo amarrado em um poste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 19:12

Publicado em 12 de Março de 2018 às 19:12

Adarlison Moreira Silva, preso acusado de linchamento em Guarapari Crédito: Sesp | Divulgação
Quatro acusados de envolvimento no linchamento de um homem em Guarapari foram identificados e detidos pelas polícia Militar e Civil. Nesta segunda-feira, um acusado foi apresentado à imprensa: trata-se de Adarlison Moreira Silva, 19 anos. Os outros três infratores são menores de idade (14, 16 e 17 anos), e não tiveram nomes e imagens divulgados, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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O grupo é acusado de ter assassinado, na última sexta-feira (9), Eugenio Lima Campos, de 25 anos, no bairro Adalberto Simão Nader. De acordo com testemunhas, a confusão começou depois que boatos começaram a ser espalhados pela comunidade de que a vítima teria abusado sexualmente de uma criança. Após o assassinato, o corpo de Eugênio foi amarrado em um poste. 
> Leia mais matérias de Polícia
A polícia informa que não há comprovação de que Eugenio tenha estuprado alguém, e que o crime foi, provavelmente, motivado por boatos. A vítima seguia para um "bico", onde lavaria vasilhas para uma confeiteira, quando foi abordado pelo grupo e agredido até a morte. 
A primeira prisão aconteceu no sábado, quando um dos menores foi capturado em casa. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 32 e cocaína. No mesmo dia, após denúncias, outros três menores foram detidos. No domingo (11), no bairro Jabarai, em Guarapari, Adarlison Moreira Silva, de 19 anos, suspeito de ter enforcado a vítima com um fio de telefone, também foi preso. A Polícia Militar acredita que os envolvidos são traficantes da região e, como uma forma de mostrar poder, cometeram o assassinato.
Segundo a Polícia Militar, os acusados responderão pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

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