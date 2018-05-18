Greve da PM: saiba como será a dinâmica do quarto dia de audiência

Audiência de processos criminais sobre a greve da Polícia Militar Crédito: Bernardo Coutinho

Começou na manhã desta sexta-feira (18) o quarto dia de audiências para ouvir acusados de participarem da greve da Polícia Militar no Espírito Santo em 2017. Agora, os réus serão ouvidos, mas também podem escolher se pronunciar apenas por meio do advogado. São dez acusados, no total.

Segundo o advogado Tadeu Fraga - que defende cinco acusados - a audiência começa com a leitura da denúncia do Ministério Público Estadual (MP-ES). Essa leitura, no entanto, é dispensada pela defesa para não tomar tempo. Depois começam as perguntas, do Ministério Público e depois da defesa aos réus. Posteriormente, a defesa pede esclarecimentos que acha que precisa pedir e encerra a audiência, detalhou.

OS POLICIAIS

São dez policiais no banco dos réus:

- Lucínio Castelo Assumção, Capitão Assumção

- Walter Matias Lopes

- Aurélio Robson Fonseca Da Silva, Robinho

- Marco Aurélio Gonçalves Batista

- Nero Walker da Silva Soares

- José Ricardo de Oliveira Silva

- Leonardo Fernandes Nascimento

- João Marcos Malta de Aguiar

- Carlos Alberto Foresti

- Maxson Luiz da Conceição

DEPOIMENTOS

Fraga adiantou que dos cinco réus que ele defende, dois - Capitão Assumção e Nero Walker - escolheram falar. Outros três - Leonardo Fernandes, Marco Aurélio e Sargento Robson - escolheram se manifestar apenas por meio dos advogados.

A juíza não tem por hábito perguntar antes. Ela questiona no final, caso ache necessário, explicou Tadeu.

SENTENÇA

Depois da audiência, MP-ES e defesa apresentam alegações finais e a juíza então dá a sentença. Caso a gente consiga antes recorrer no Tribunal de Justiça (TJ-ES), o processo vai para a Auditoria Militar, declarou.

Esse é apenas um dos processos, que julga dez policiais militares de envolvimento na paralisação. O outro tem 14 familiares como réus, que também foram denunciados pelo MP-ES. O segundo processo teve audiências na segunda e na terça-feira. Já o primeiro as audiências começaram na quinta-feira e seguem nesta sexta-feira.