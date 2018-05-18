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Greve da PM

Greve da PM: ex-PM diz que post contra André Garcia motivou acusação

Matias é considerado um dos 'cabeças' da greve da PM, mas ele nega que tenha participado do início do movimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 18:14

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 18:14

Ex-policial Walter Matias Lopes foi preso acusado de ser liderança de greve Crédito: Carlos Alberto Silva
O ex-soldado da Polícia Militar e presidente da Associação de Benefícios aos Policiais e Bombeiros Militares do Espírito Santo (Aspobom), Walter Matias Lopes, disse não se lembrar postagens que fez nas redes sociais incitando a participação de policiais e familiares na greve da Polícia Militar, em 2017. Ele falou que o motivo de estar sendo julgado pode ser alguma postagem contra o ex-secretário estadual de Segurança Pública, André Garcia.
Matias foi o segundo ouvido na audiência desta sexta-feira (18) na 4ª Vara Criminal de Vitória. Na denúncia do Ministério Público Estadual (MP-ES) há descrições de conversas e postagem em que o ex-soldado falava expressões e frases como o Estado caiu, sustenta, estamos negociando com o governo se o movimento continua ou para e nós garantimos que tudo vai se normalizar, só depende do governo atender nossas demandas.
Na denúncia, além das postagens há interceptações que mostram conversas dele com algumas rés traçando e definindo planos para o movimento. Amanhã a PM vai parar, teria dito o ex-soldado, segundo a denúncia.
MATIAS NEGA
Matias também é considerado um dos cabeças do movimento no Espírito Santo. Ele nega que tenha participado do início da greve. A manifestação começou em Feu Rosa. Eu nem conheço ninguém lá. Fiquei sabendo depois porque acompanhamos pelo jornal. Sou inocente, disse.
O ex-soldado disse que não participou do bloqueio dos batalhões e não tinha controle sobre as mulheres dos policiais e falou que parou em batalhões que estavam no seu caminho e não ajudou no movimento. Estou aqui por alguma postagem no Facebook. Posso ter falado alguma coisa que não devia contra o secretário de segurança (André Garcia, na época) e acabei aqui na sua frente, falou dirigindo-se à juíza.
As descrições das postagens foram lidas pela juíza Gisele Souza de Oliveira durante os questionamentos. Na maioria das perguntas, Matias declarava que não se recordava das publicações. Ele confirmou, no entanto, que a Aspobom colocou sete advogados à disposição para ajudar os policiais da antiga Ronda Tática Motorizada (Rotam) nos processos após a greve.
RELAÇÃO ENTRE ACUSADOS
Matias declarou que o Ministério Público Estadual (MP-ES), na denúncia enviada à Justiça, faz relações de acusados entre pessoas que nem amigas são. Minutos antes, no entanto, o capitão reformado Lucínio Castelo Assumção, o Capitão Assumção, declarou que ele e Matias eram amigos.
Matias também negou que conheça as rés do processo envolvendo familiares, a não ser Izabela Renata Andrade da Costa, que é sua esposa, e outra mulher que é da igreja dele.

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