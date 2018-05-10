Greve da PM: audiências de processos criminais na próxima semana

Mulheres de policiais militares quando estavam acampadas em frente ao Quartel-General da PM em Maruípe durante a greve da corporação. Crédito: Gazeta Online

As audiência de instrução dos 24 acusados de envolvimento no movimento de paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo, ocorrido em fevereiro de 2017, que impediu que policiais militares saíssem às ruas, foram marcadas para acontecer entre os dias 14 e 18 de maio pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do ES na tarde desta quarta-feira (09).

No decorrer das audiências, suspeitos e testemunhas serão ouvidos e, a partir daí, será decidido se as pessoas denunciadas realmente tiveram interferência na paralisação. E, em caso de confirmação de envolvimento, as cabíveis punições serão encaminhadas pela relatora.

A Operação Protocolo Fantasma, do Ministério Público Estadual, acusa dez policiais militares e 14 familiares de participação. Durante as audiências, os suspeitos poderão apresentar resposta à acusação.