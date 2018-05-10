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Protocolo Fantasma

Greve da PM: audiências de processos criminais na próxima semana

Juíza Gisele Souza de Oliveira ouvirá entre os dias 14 e 18 de maio 93 pessoas, entre testemunhas e réus, nos processos relativos à Operação Protocolo Fantasma

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 23:41
Mulheres de policiais militares quando estavam acampadas em frente ao Quartel-General da PM em Maruípe durante a greve da corporação. Crédito: Gazeta Online
As audiência de instrução dos 24 acusados de envolvimento no movimento de paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo, ocorrido em fevereiro de 2017, que impediu que policiais militares saíssem às ruas, foram marcadas para acontecer entre os dias 14 e 18 de maio pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória. A informação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça do ES na tarde desta quarta-feira (09).
No decorrer das audiências, suspeitos e testemunhas serão ouvidos e, a partir daí, será decidido se as pessoas denunciadas realmente tiveram interferência na paralisação. E, em caso de confirmação de envolvimento, as cabíveis punições serão encaminhadas pela relatora.
> Um ano depois da greve da PM, depressão afeta mais de mil policiais
A Operação Protocolo Fantasma, do Ministério Público Estadual, acusa dez policiais militares e 14 familiares de participação. Durante as audiências, os suspeitos poderão apresentar resposta à acusação.
Todas as audiências serão realizadas no salão do Tribunal do Júri do Juízo de Vitória, em razão do elevado número de pessoas que vão depor, o que inviabiliza a realização das mesmas na 4ª Vara Criminal. Serão ouvidas, no total, 93 pessoas.

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