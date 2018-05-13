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Protocolo Fantasma

Greve da PM: audiências de processos criminais começam nesta segunda

Juíza Gisele Souza de Oliveira ouvirá entre os dias 14 e 18 de maio 93 pessoas, entre testemunhas e réus, nos processos relativos à Operação Protocolo Fantasma

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 19:09
Mulheres de policiais militares quando estavam acampadas em frente ao Quartel-General da PM em Maruípe durante a greve da corporação. Crédito: Gazeta Online
As audiências de instrução dos 24 acusados de envolvimento no movimento de paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo, ocorrido em fevereiro de 2017, que impediu que policiais militares saíssem às ruas, começam na manhã desta segunda-feira (14) e vão até a próxima sexta (18). As audiências serão presididas pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória. Ao todo, entre acusados e testemunhas, serão ouvidas 93 pessoas. 
No decorrer das audiências, com depoimentos dos réus e testemunhas, será decidido se as pessoas denunciadas realmente tiveram interferência na paralisação. E, em caso de confirmação de envolvimento, as cabíveis punições serão encaminhadas pela relatora.
> Um ano depois da greve da PM, depressão afeta mais de mil policiais
A Operação Protocolo Fantasma, do Ministério Público Estadual, acusa dez policiais militares e 14 familiares de participação no movimento. Durante as audiências, os réus poderão apresentar resposta à acusação feita pelo Ministério Público.
Todas as audiências serão realizadas no salão do Tribunal do Júri do Juízo de Vitória em razão do elevado número de pessoas que vão depor, o que inviabiliza a realização das mesmas na 4ª Vara Criminal.
"DOA A QUEM DOER"
O presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo, tenente-coronel Rogério Fernandes Lima, vai depor como testemunha.
Em nota, a Assomes afirmou que o presidente buscará esclarecer com o seu testemunho a justiça na apuração dos fatos. A verdade será dita doa a quem doer, pois não se pode admitir a intolerância como ocorreu no mês fevereiro de 2017.

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