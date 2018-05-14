Greve da PM: acompanhe as audiências da tarde desta segunda-feira

Tenente Coronel Alexandre Quintino Crédito: TV Gazeta | Arquivo

Continuam pela tarde desta segunda-feira (14) as audiências para ouvir as testemunhas dos réus acusados de envolvimento na paralisação da Polícia Militar no Espírito Santo em fevereiro de 2017. Um dos primeiros ouvidos no Tribunal do Júri do Juízo de Vitória durante a tarde foi o tenente-coronel Alexandre Quintino. Em fevereiro de 2017, o policial afirmou apoiar a greve por estar com "panela vazia". Em depoimento hoje, ao ser questionado pelo advogado se o movimento foi orquestrado por causa da doença do Paulo Hartung (PMDB), ele negou.

"Não houve movimento orquestrado por causa da doença do governador. Os policiais nem sabiam que ele estava doente e que precisaria se afastar para uma cirurgia', afirmou.

Após o almoço, prestaram depoimentos, na ordem: o procurador Alexandre Nogueira Alves, o coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Marcelo D'Iespe Costa e a capitã da PM Samíramis Baldotto Silva Lessa. O terceiro a ser ouvido foi o coronel Mário Marcelo, que na época da greve comandava o 11° Batalhão de Polícia Militar de Barra de São Francisco, região Noroeste.

Em depoimento, Mário Marcelo afirmou que havia um temor muito grande entre os comandantes da PM na época da greve. Ele contou que chegou a reunir os oficiais que estavam sob seu comando para pedir cuidado no momento de dar ordens às tropas, pois havia o risco delas não serem acatadas.

Ele disse ainda que o bloqueio dos quartéis era uma situação complicada para os policiais porque os profissionais não gostam de tocar na mulher do colega de farda. Em função disso, ele afirma não ter conseguido tirar os homens dele do quartel.

"Era um temor, embora não houvesse ordens não cumpridas. Orientei aos policiais que estavam em meu comando a antes de darem qualquetr tipo de ordem conversarem comigo para evitar qualquer tipo de problema", afirmou.

O quarto a prestar depoimento foi o tenente-coronel Alexandre Quintino, que na época da greve comandava o Policiamento Ostensivo da Região Sul (CPO Sul). Na ocasião, Quintino se posicionou publicamente sobre o movimento. No dia 6 de fevereiro de 2017, em entrevista para o ES TV 1ª Edição Sul, ele legitimou o movimento e afirmou que muitos PMs estavam passando por necessidades básicas e, assim como ele, estavam com "panela vazia".

Dois dias depois ele fez um vídeo de apelo no pátio do quartel do 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim, para que militares voltassem às ruas, afirmando que não era o momento para desarmonia e que a população entendeu o motivo do manifesto.

Em depoimento, Alexandre Quintino avaliou que não houve quebra no comando de Laércio Oliveira, que estava a frente da PM no início da greve e foi substituído no dia 6 de fevereiro. Ele negou ainda que o movimento tenha sido orquestrado por causa da doença do governador Paulo Hartung (PMDB), que no dia 3 de fevereiro foi internado após ser diagnosticado com neoplasia de bexiga.