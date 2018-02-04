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Greve da PM

Greve: André Garcia afasta possibilidade de conceder anistia a PMs

Sobre a questão do reajuste pedido pela categoria, o secretário sinalizou positivamente a possibilidade dele ser concedido pelo Governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2018 às 21:54

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 21:54

André Garcia garantiu que o Governo sempre esteve aberto às propostas e reivindicações dos policiais militares Crédito: Pedro Dutra | Secom
O secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que não há a possibilidade de conceder anistia administrativa aos militares que participaram do movimento grevista, em fevereiro do ano passado.
Esse assunto já foi tratado no final do movimento, já tem um acordo feito entre o Governo e representantes das entidades, é uma questão que não tem o que fazer mais. Os processos estão demorando justamente para que não ocorram injustiças, declarou.
Sobre a questão do reajuste pedido pela categoria, o secretário sinalizou positivamente a possibilidade dele ser concedido pelo Governo do Estado.
Desde o final do ano passado estamos dizendo que há previsão no orçamento de reajuste para todos os servidores públicos. Agora, de quanto vai ser, depende única e exclusivamente do comportamento das finanças do Estado, especialmente nesse quadrimestre ponderou o secretário.
André Garcia garantiu que o Governo sempre esteve aberto às propostas e reivindicações dos policiais militares e listou ainda uma série de medidas que estão sendo tomadas pelo governo para melhorar as condições de trabalho da categoria.
Estamos renovando a frota de viaturas da Polícia Militar, compramos armamentos novos, como fuzis importados dos Estados Unidos, por exemplo, e coletes à prova de bala. Começamos a reestruturação do sistema de saúde da PM e do Corpo de Bombeiros, com a contratação de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, ampliando o atendimento ambulatorial da saúde mental, que é a nossa maior preocupação, ressaltou.
Outras questões, como a regulamentação da carga horária dos policiais militares e das reclamações e denúncias de perseguição e punição indevidas, o secretário assegurou que todas as questões vão ser avaliadas. Inclusive analisando caso a caso para ver se isso procede ou não, disse.
 

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