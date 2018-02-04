Greve: André Garcia afasta possibilidade de conceder anistia a PMs

André Garcia garantiu que o Governo sempre esteve aberto às propostas e reivindicações dos policiais militares Crédito: Pedro Dutra | Secom

O secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que não há a possibilidade de conceder anistia administrativa aos militares que participaram do movimento grevista, em fevereiro do ano passado.

Esse assunto já foi tratado no final do movimento, já tem um acordo feito entre o Governo e representantes das entidades, é uma questão que não tem o que fazer mais. Os processos estão demorando justamente para que não ocorram injustiças, declarou.

Sobre a questão do reajuste pedido pela categoria, o secretário sinalizou positivamente a possibilidade dele ser concedido pelo Governo do Estado.

Desde o final do ano passado estamos dizendo que há previsão no orçamento de reajuste para todos os servidores públicos. Agora, de quanto vai ser, depende única e exclusivamente do comportamento das finanças do Estado, especialmente nesse quadrimestre ponderou o secretário.

André Garcia garantiu que o Governo sempre esteve aberto às propostas e reivindicações dos policiais militares e listou ainda uma série de medidas que estão sendo tomadas pelo governo para melhorar as condições de trabalho da categoria.

Estamos renovando a frota de viaturas da Polícia Militar, compramos armamentos novos, como fuzis importados dos Estados Unidos, por exemplo, e coletes à prova de bala. Começamos a reestruturação do sistema de saúde da PM e do Corpo de Bombeiros, com a contratação de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, ampliando o atendimento ambulatorial da saúde mental, que é a nossa maior preocupação, ressaltou.

Outras questões, como a regulamentação da carga horária dos policiais militares e das reclamações e denúncias de perseguição e punição indevidas, o secretário assegurou que todas as questões vão ser avaliadas. Inclusive analisando caso a caso para ver se isso procede ou não, disse.