Greve: André Garcia afasta possibilidade de conceder anistia a PMs

O secretário de Segurança Pública, André Garcia, afirmou que não há a possibilidade de conceder anistia administrativa aos militares que participaram do movimento grevista, em fevereiro do ano passado.
Esse assunto já foi tratado no final do movimento, já tem um acordo feito entre o Governo e representantes das entidades, é uma questão que não tem o que fazer mais. Os processos estão demorando justamente para que não ocorram injustiças, declarou.
Sobre a questão do reajuste pedido pela categoria, o secretário sinalizou positivamente a possibilidade dele ser concedido pelo Governo do Estado.
Desde o final do ano passado estamos dizendo que há previsão no orçamento de reajuste para todos os servidores públicos. Agora, de quanto vai ser, depende única e exclusivamente do comportamento das finanças do Estado, especialmente nesse quadrimestre ponderou o secretário.
André Garcia garantiu que o Governo sempre esteve aberto às propostas e reivindicações dos policiais militares e listou ainda uma série de medidas que estão sendo tomadas pelo governo para melhorar as condições de trabalho da categoria.
Estamos renovando a frota de viaturas da Polícia Militar, compramos armamentos novos, como fuzis importados dos Estados Unidos, por exemplo, e coletes à prova de bala. Começamos a reestruturação do sistema de saúde da PM e do Corpo de Bombeiros, com a contratação de psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, ampliando o atendimento ambulatorial da saúde mental, que é a nossa maior preocupação, ressaltou.
Outras questões, como a regulamentação da carga horária dos policiais militares e das reclamações e denúncias de perseguição e punição indevidas, o secretário assegurou que todas as questões vão ser avaliadas. Inclusive analisando caso a caso para ver se isso procede ou não, disse.