Grávida reage a assalto e bandido apanha de moradores em Vila Velha

Grávida reagiu ao assalto e criminoso foi detido por populares Crédito: Reprodução

Nem mesmo uma gravidez de seis meses impediu que uma comerciante, de 24 anos, fosse rendida e ameaçada de morte por um assaltante, no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha. Mas ao perceber que a arma do bandido era falsa, a vítima reagiu e partiu para cima do criminoso. Ele tentou correr, mas foi alcançado por populares e preso.

Segundo a comerciante, que é dona de uma casa de ração, há um mês ela foi vítima de assalto no estabelecimento. Com medo, passou a trabalhar com as portas trancadas. Ela conta que era por volta das 10 horas da última segunda-feira (23) quando um homem parou na porta da loja, passando-se por cliente.

Eu estava sozinha naquele momento. Abri a porta e ele disse que queria um quilo de ração. Quando me virei para pesar a ração, ele anunciou o assalto, mostrando uma arma na cintura. Mas eu vi que a arma não era de verdade, tinha até uma fita enrolada. Foi quando eu decidi reagir e fui empurrando ele para fora, lembrou a vítima.

A comerciante completa que o assaltante resistiu e não saiu da loja. Então, ela correu para a porta do estabelecimento para pedir ajuda a um grupo de coletores de lixo que estavam trabalhando na rua.

Nesse momento, o bandido correu até o balcão e pegou meu celular e R$ 30 do caixa. Voltei para a loja e entrei em luta corporal com ele. O segurei pela camisa para evitar que ele fugisse. Mas ele forçou tanto para fugir, que a camisa rasgou e ele escapou. Os coletores de lixo correram ao perceber a ação, relatou.

Mas, mesmo sem receber ajuda inicialmente, a grávida não desistiu. Ela correu atrás do assaltante gritando que tinha sido assaltada por ele. Testemunhas perceberam a fuga do ladrão e um grupo de homens que passavam pelo local seguraram o suspeito. Ele chegou a ser agredido pelos populares, mas logo chegou uma viatura da Polícia Militar, que prendeu o criminoso.

Segundo os policiais, o bandido tinha 20 anos. Ele foi reconhecido por assaltar um senhor antes de me render. Consegui recuperar meu dinheiro e celular. Depois disso eu fiquei muito nervosa e até senti algumas dores, mas não fui ao médico ainda.