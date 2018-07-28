Grávida, namorada de Doutor Bumbum é transferida de cadeia no Rio

Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, disse que só obedecia ordens do namorado, o médico Denis Cesar Barros Furtado Crédito: Estefan Radovicz/Agência O Dia

A namorada do médico Denis César Barros Furtado, o Doutor Bumbum, foi transferida da a Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza para a Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó em Bangu. O motivo? Renata Fernandes Cirne está grávida.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) do Rio, um exame de sangue confirmou a gravidez. A jovem foi transferida de unidade prisional porque a nova possui uma ala destinada a internas grávidas. Lá, as gestantes recebem a visita de um ginecologista uma vez por semana para acompanhar o pré-natal.

De acordo com o jornal Extra, os partos são realizados em uma unidade hospitalar do Estado. A Seap informou que, por motivos de segurança, não passará mais detalhes da transferência.

Renata está presa desde o dia 17, por suspeita de ter ajudado o médico no procedimento estético que resultou na morte da bancária Lilian Calixto.