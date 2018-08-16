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Tristeza

Grávida morta por bala perdida: bebê é sepultado em Vitória

Laura nasceu após um parto de emergência, já que a mãe estava morta, vítima de bala perdida; a menina teve duas paradas cardíacas e acabou morrendo

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:24
Parto de emergência de Laura aconteceu na última quarta em Vitória Crédito: Fernando Madeira | GZ
Foi sepultado na tarde desta quinta-feira (16) o corpo Laura, bebê de sete meses que morreu depois de dar entrada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital das Clínicas, em Vitória. A menina nasceu após um parto de emergência. A mãe estava morta, vítima de bala perdida, em Gurigica, na Capital.
O corpo de Laura foi liberado no Instituto Médico Legal (IML) às 14h30 e o sepultamento aconteceu no mesmo cemitério em que a mãe dela foi sepultada, o de Maruípe, também em Vitória.
O crime que resultou na morte da jovem Pâmela Soares aconteceu na última terça-feira (14). E, de acordo com a família da vítima, a jovem estava assistindo televisão quando ouviu os disparos na comunidade, e ainda empurrou uma sobrinha de 4 anos para o chão para que não fosse atingida, antes de ela mesma ser baleada com um tiro na cabeça. A jovem foi socorrida para o hospital, mas não resistiu ao ferimento.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado e informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso.

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