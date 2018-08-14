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Troca de tiros

Grávida é atingida por bala perdida em Vitória

A mulher, identificada como Pâmela Soares, de 23 anos, estava no quarto da casa , em Gurigica, com uma sobrinha quando foi atingida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 19:26

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 19:26

Gurigica, em Vitória Crédito: Reprodução | Google Street View
Uma grávida foi baleada na cabeça no bairro Gurigica, em Vitória, na tarde desta terça-feira (14).
As primeiras informações repassadas por policiais é de que a mulher, identificada como Pâmela Soares, de 23 anos, gestante de sete meses, teria sido atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre criminosos.
Ela estava no quarto da casa com uma sobrinha quando foi atingida. A mulher foi socorrida por familiares para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Foi feito um parto de emergência e a criança será encaminhada para uma maternidade, pois precisa de Utin.
 
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