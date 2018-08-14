Grávida é atingida por bala perdida em Vitória

Gurigica, em Vitória Crédito: Reprodução | Google Street View

Gurigica, em Vitória, na tarde desta terça-feira (14). Uma grávida foi baleada na cabeça no bairro, em, na tarde desta terça-feira (14).

As primeiras informações repassadas por policiais é de que a mulher, identificada como Pâmela Soares, de 23 anos, gestante de sete meses, teria sido atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros entre criminosos.

Ela estava no quarto da casa com uma sobrinha quando foi atingida. A mulher foi socorrida por familiares para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Foi feito um parto de emergência e a criança será encaminhada para uma maternidade, pois precisa de Utin.



