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Violência

Grande Vitória teve 4 assassinatos em menos de 4 horas nesta quinta

Ocorrências foram registradas em Vila Velha, Serra e Cariacica

Publicado em 02 de Março de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 14:49
Ocorrências foram registradas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
A divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou quatro assassinatos em um período de menos de quatro horas entre o final da tarde e noite desta quinta-feira na Grande Vitória.
A primeira ocorrência foi registrada na Rua Manaus, em Ataíde, em Vila Velha. O serralheiro Gerval Lopes de Oliveira Júnior, de 38 anos, foi assassinado a tiros na cabeça quando ia visitar a sobrinha, que mora no bairro.
Ele pretendia pegar um celular que havia deixado para consertar na região. Ao chamar a sobrinha na frente da casa dela,por volta das 17h51, ele foi surpreendido por uma dupla de moto. O garupa saiu da moto e deu cinco tiros na cabeça da vítima, que morreu na hora. Depois do crime, os bandidos fugiram com a moto.
A segunda ocorrência foi registrada também em Vila Velha, no bairro Dom João Batista. David Geraldino da Silva, 32 anos, foi assassinado com vários tiros no peito. O crime aconteceu às 19h36 na Rua Mandacaru.
CARIACICA
A terceira ocorrência aconteceu no bairro Bandeirante, em Cariacica, às 19h51. O pedreiro Leandro Nunes dos Santos, 33 anos, foi assassinado a tiros na Rua Cachoeirinha.
SERRA
O quarto homicídio foi registrado no bairro Planalto - Lado A, na Serra, por volta das 21h31. A vítima, não identificada, foi morta com tiros nas costas e na cabeça

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