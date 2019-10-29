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Golpe no ES: bombeiros alertam para cobrança de falsa taxa de incêndio

E-mail envia um boleto anexo para o pagamento de uma taxa de incêndio. Veja como se prevenir

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2019 às 20:31
E-mail falso usa nome do Corpo de Bombeiros para aplicar golpe no ES Crédito: Reprodução
Há uma nova tentativa de golpe circulando pela internet no Estado. Dessa vez, os criminosos se passam pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), na tentativa de obter ilegalmente dinheiro das vítimas. A mensagem do golpe é enviada por um e-mail, solicitando o pagamento de uma taxa de incêndio.
Para simular profissionalismo, a mensagem cita que a cidade da vítima  sem deixar claro qual é ela  passará por fiscalizações nos próximos dias e traz falsas especificações técnicas para o cálculo da taxa. Em anexo, há um boleto para fazer o respectivo pagamento, que, se não for realizado, poderia resultar na interdição do imóvel.
No exemplo que chegou à redação de A Gazeta, o boleto é do Banco Bradesco, no valor de R$ 490,00. A emissão do documento teria acontecido nessa segunda-feira (28), com validade já para esta terça-feira (29). O remetente aparece como [email protected]. Tudo, porém, não passa de uma tentativa de golpe.
Por isso, o Governo do Estado emitiu uma nota de esclarecimento, na qual garante que o CBMES não envia boletos de cobrança via e-mail e que a taxa de incêndio não existe no Espírito Santo. Além de informar que todas as taxas são emitidas pelo cidadão no site da Secretaria da Fazenda e que os contatos eletrônicos oficiais seguem o padrão @bombeiros.es.gov.br.
Por meio de nota, o Banco Bradesco informou que irá avaliar a situação e tomar as medidas cabíveis.

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