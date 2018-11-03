Crime

Garota de 16 anos mata ex-namorado a facadas na Serra

Adolescente disse à polícia que a vítima a perseguia e tentou estuprá-la

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Casa de Jair Pitagoras, morto a facadas, em Serra Dourada 1 Crédito: Ricardo Medeiros
Uma adolescente de 16 anos foi apreendida suspeita de matar o ex-namorado a facadas, na Serra, na noite desta sexta-feira (2). A garota confessou o crime, sendo autuada por homicídio, mas alegou que matou o ex porque ele teria tentado estuprá-la.
A vítima é o mecânico industrial Jair Pitagoras Ribeiro, de 39 anos, morador de Serra Dourada 1. Ele levou seis facadas: duas no rosto, duas no pescoço, uma no tórax e uma no abdômen.
Jair Pitagoras foi assassinado em sua residência, em Serra Dourado 1 Crédito: Ricardo Medeiros/Reprodução
Após atacar o homem na residência dele, a jovem deixou o local e voltou para a própria casa, ligando para a polícia em seguida para comunicar o crime. Ela acompanhou os policiais até a casa da vítima, onde os PMs constaram que ele já estava morto.
Aos policiais, em depoimento, a adolescente contou que Jair a perseguia e que foi até a casa dele para pedir que ele parasse. Ela disse que, durante a conversa, a vítima tentou manter relações sexuais à força com ela, que conseguiu pegar uma faca para se defender e acabou desferindo vários golpes contra Jair.
Quando a polícia chegou ao local do crime, viu a porta da sala aberta e várias pegadas com sangue. Os policiais seguiram as pegadas e encontraram o corpo de Jair caído no chão. Ele já estava morto, nu, na sala.
A família da vítima discorda dessa versão da jovem, diz que a história é absurda, que Jair era uma boa pessoa e jamais faria aquilo.
Já a mãe da adolescente confirma o que ela contou e disse que a filha até largou a escola por causa da perseguição do ex-namorado.

