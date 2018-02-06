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Foi preso

Garçom estupra mulher e invade Facebook para culpar sogro em Vitória

Quando a mulher saiu de casa, o acusado não aceitou o término e tentou armar para cima do sogro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 19:30

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 19:30

O acusado hackeou o perfil da vítima e fez postagens como se fosse ela, pedindo socorro Crédito: Reprodução | Facebook
Um garçom de 26 anos foi preso no sábado (3) acusado de estuprar e agredir a ex-mulher, de 18 anos. Além disso, ele hackeou o Facebook da vítima para incriminar o pai dela. Segundo informações, eles se conheceram quando ela tinha 14 anos, em uma igreja em Vitória. A família era contra o relacionamento do casal.
Quando a vítima completou 16 anos, o garçom convenceu a moça a morar com ele. O casal teve uma filha, hoje com seis meses de idade. Em 2017, a vítima voltou para a casa dos pais alegando que o marido a agredia. O garçom não aceitou o fim e teve a ideia de hackear o perfil do Facebook da moça. 
Ao acessar a conta dela, no dia 21 de dezembro de 2017, o acusado fez postagens como se fosse a ex pedindo ajuda dele, dizendo que o pai estava a mantendo em cárcere privado e estuprando ela e a filha de 6 meses. O garçom pegou essas mensagens e, dois dias depois de publicá-las, foi à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) fazer uma denúncia contra o pai da vítima.
Uma investigação foi aberta e equipes foram até o local, onde começaram a apurar o fato. A mulher negou que tivesse feito a postagem no Facebook. Depois do depoimento dela e dos vizinhos, começaram a desconfiar do garçom - que tem um processo em aberto por tentativa de homicídio contra o próprio irmão, em 2010. Ele também já colocou fogo na própria residência para atingir a ex-companheira, de um outro relacionamento.
Na sexta-feira (2), foi emitido um mandado de busca e apreensão. O delegado indiciou o garçom por denunciação caluniosa, além do processo de estupro e agressão.
O garçom pode pegar de 2 a 8 anos de prisão. Segundo o delegado, todos os exames feitos na criança deram negativo. O pai da vítima não tem nenhum tipo de passagem pela polícia.
Por conta das mentiras publicadas pelo garçom, o pai da vítima quase foi linchado no bairro em que mora. 

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