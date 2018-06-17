Gangue sequestra motorista de aplicativo na serra

O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais

Um motorista de aplicativo foi assaltado e sequestrado por três pessoas no final da manhã deste sábado (16). O crime aconteceu nas proximidades da BR 101 no bairro São Domingos, na Serra.

De acordo com o Boletim Unificado do Ciodes, o motorista havia atendido o chamado de dois homens e uma mulher no bairro Carapina, próximo a UPA de Carapina, quando tudo aconteceu.

Segundo o relato do motorista à polícia, um dos suspeitos o rendeu com uma arma de fogo e a gangue roubou seu veículo, uma HB 20 prata, com ele dentro. Mas, quando chegou na altura da Avenida Audifax Barcelos, um dos bandidos que estava dirigindo bateu o veículo, com isso, a vítima conseguiu fugir.