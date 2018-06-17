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Mais um crime

Gangue sequestra motorista de aplicativo na serra

O motorista havia atendido o chamado de dois homens e uma mulher no bairro Carapina, próximo a UPA de Carapina, quando tudo aconteceu

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 00:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 00:19
O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais
Um motorista de aplicativo foi assaltado e sequestrado por três pessoas no final da manhã deste sábado (16). O crime aconteceu nas proximidades da BR 101 no bairro São Domingos, na Serra.
De acordo com o Boletim Unificado do Ciodes, o motorista havia atendido o chamado de dois homens e uma mulher no bairro Carapina, próximo a UPA de Carapina, quando tudo aconteceu.
Segundo o relato do motorista à polícia, um dos suspeitos o rendeu com uma arma de fogo e a gangue roubou seu veículo, uma HB 20 prata, com ele dentro. Mas, quando chegou na altura da Avenida Audifax Barcelos, um dos bandidos que estava dirigindo bateu o veículo, com isso, a vítima conseguiu fugir.
Após escapar, o motorista pegou uma carona até uma rodoviária, em Serra-Sede, onde aguardou uma viatura da Polícia Militar. Ele foi encaminhado para a 3ª Regional da Polícia Civil, onde registrou a ocorrência. O veículo foi encontrado abandonado na área da 3ª Companhia da PM do 6º Batalhão. O crime está sendo investigado pela regional da Serra.

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