Levou para casa

Funcionário rouba cofre com mais de R$ 4 mil em supermercado do ES

Segundo a polícia, funcionário aproveitou a hora do almoço para cometer o roubo, mas câmeras de segurança do local flagraram a ação. Caso aconteceu em Vila Velha, na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 14:39

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 14:39

Supermercado fica no bairro Santa Rita, em Vila Velha
Supermercado fica no bairro Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Fernando Estevão
Um funcionário de um supermercado no bairro Santa Rita, em Vila Velha, na Grande Vitória, roubou o cofre com mais de R$ 4 mil na quinta-feira (22) e levou para casa.
O cofre estava no escritório do estabelecimento. O gerente do supermercado não quis dar entrevista, mas o boletim da Polícia Militar no qual a equipe de reportagem da TV Gazeta teve acesso diz que um funcionário levou o cofre para casa um pouco antes do horário de almoço dele.
Ainda segundo a polícia, o furto teria sido gravado por câmeras de segurança do comércio. O dono viu o roubo nas câmeras, acionou a polícia e esperou o funcionário voltar do almoço.
Cofre estava no escritório do estabelecimento, segundo PM
Cofre estava no escritório do estabelecimento, segundo a PM Crédito: Fernando Estevão
Quando ele chegou, no primeiro momento o funcionário negou o crime, mas depois de ser confrontado com as provas, acabou assumindo o roubo.
A Polícia Militar foi até a casa do homem e ele devolveu cerca de R$ 2.700. Luiz Fernando Stoco de Andrade, de 21 anos, foi preso e autuado por furto qualificado
Com informações do g1 ES

