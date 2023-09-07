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Em São Mateus

Funcionário é suspeito de desviar materiais de hospital no Norte do ES

Operação deflagrada no dia 30 de agosto pela Polícia Civil foi divulgada na quarta (6). Ação investiga o envolvimento de um funcionário terceirizado do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares

Publicado em 

07 set 2023 às 10:36

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 10:36

Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa
A Polícia Civil investiga um suposto esquema de desvio de materiais hospitalares e falsificação de documentos públicos no Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus, no Norte do Estado. Uma operação foi realizada pela corporação no último dia 30 de agosto e as informações foram divulgadas nesta quarta-feira (6). A denúncia que teria dado início à investigação partiu da própria administração do hospital.
Segundo as investigações, um funcionário terceirizado do hospital se utilizava da função para desviar materiais utilizados em cirurgias ortopédicas, além de criar fichas cirúrgicas falsas, utilizando carimbos médicos, aos quais tinha acesso devido ao cargo.
No último dia 30, foi cumprido um mandado de busca e apreensão domiciliar no balneário de Guriri. Durante a ação, foram apreendidos materiais cirúrgicos, embalagens de polipropileno, fios cirúrgicos, notas fiscais e documentos de controle de materiais oriundos do hospital, além do aparelho celular do investigado, que não teve o nome divulgado pela polícia.
O inquérito policial investiga a prática do crime de peculato, falsificação de documentos públicos e desvio de materiais cirúrgicos. A PC informou que as investigações vão continuar até a conclusão do inquérito e prisão dos envolvidos. Até o momento, ninguém foi detido.

O que diz o HRAS?

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA), que administra o HRAS, informou por nota que o Hospital Roberto Arnizaut Silvares tomou conhecimento dos desvios de material cirúrgico no dia 17 de agosto, quando instaurou uma investigação interna para apurar o caso. Constatado o possível crime, foi o próprio hospital que registrou a denúncia para investigação da Polícia Civil, no dia 21 de agosto.
A direção do hospital comunicou ainda que o suspeito dos desvios era funcionário de uma empresa terceirizada que atuava dentro da unidade. Após a comprovação do crime, o funcionário foi desligado da empresa e não trabalha mais no HRAS.
A direção do hospital esclarece que colabora com as investigações da Polícia Civil.

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