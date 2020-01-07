Funcionário é rendido ao chegar para trabalhar em supermercado na Serra

As imagens mostram um funcionário chegando ao supermercado às 7h24. Antes do portão eletrônico fechar, dois bandidos entram com armas na mão. Um deles vai em direção ao motorista e outro abre a porta pelo lado do carona.

Eles ordenam que o motorista saia do carro e entre no supermercado. O vídeo mostra os assaltantes apontando as armas na direção do refém seguindo em direção ao escritório. Em outro momento, um deles aparece com um aparelho na mão.