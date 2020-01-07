Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Funcionário é rendido ao chegar para trabalhar em supermercado na Serra

Dois criminosos armados renderam um funcionário e roubaram dinheiro do estabelecimento na manhã desta segunda-feira (6) em Carapina Grande, na Serra;

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 21:00
Vídeo mostra assaltantes invadindo supermercado e abordando refém Crédito: Reprodução
Dois bandidos armados renderam um funcionário de um supermercado em Carapina Grande, na Serra, e roubaram malotes de dinheiro na manhã desta segunda-feira (6). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento.
As imagens mostram um funcionário chegando ao supermercado às 7h24. Antes do portão eletrônico fechar, dois bandidos entram com armas na mão. Um deles vai em direção ao motorista e outro abre a porta pelo lado do carona.

Veja Também

Guarda Municipal reage a assalto e atira 12 vezes contra bandidos na Serra

Gêmeos são baleados ao fugir de assalto e um deles morre em Cariacica

Família de empresário fica refém dentro de casa durante assalto em Cariacica

Eles ordenam que o motorista saia do carro e entre no supermercado. O vídeo mostra os assaltantes apontando as armas na direção do refém seguindo em direção ao escritório. Em outro momento, um deles aparece com um aparelho na mão.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que um funcionário foi rendido por indivíduos armados, que o obrigaram a entrar no estabelecimento e levá-los onde estava alguns malotes. Os criminosos fugiram levando uma quantia em dinheiro.
Buscas foram realizadas, porém, nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. Funcionários do estabelecimento informaram que o crime foi registrado na Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados