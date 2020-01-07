Funcionário é rendido ao chegar para trabalhar em supermercado na Serra

Dois bandidos armados renderam um funcionário de um supermercado em Carapina Grande, na Serra, e roubaram malotes de dinheiro na manhã desta segunda-feira (6). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança instaladas no estabelecimento.
As imagens mostram um funcionário chegando ao supermercado às 7h24. Antes do portão eletrônico fechar, dois bandidos entram com armas na mão. Um deles vai em direção ao motorista e outro abre a porta pelo lado do carona.
Eles ordenam que o motorista saia do carro e entre no supermercado. O vídeo mostra os assaltantes apontando as armas na direção do refém seguindo em direção ao escritório. Em outro momento, um deles aparece com um aparelho na mão.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que um funcionário foi rendido por indivíduos armados, que o obrigaram a entrar no estabelecimento e levá-los onde estava alguns malotes. Os criminosos fugiram levando uma quantia em dinheiro.
Buscas foram realizadas, porém, nenhum suspeito foi localizado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. Funcionários do estabelecimento informaram que o crime foi registrado na Polícia Civil.