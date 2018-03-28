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Preso

Funcionário de hospital desviava remédios para traficantes no ES

Acusado era terceirizado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:53
Ele era funcionário terceirizado do Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira
Uma operação realizada pela equipe da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes prendeu dois suspeitos de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (28), na Serra. Um deles era funcionário terceirizado do Hospital Jayme Santos Neves.
O auxiliar de farmácia Rafael Henrique da Vitória Martins, 23 anos, é acusado de desviar medicamentos do hospital e repassar para traficantes da região de Novo Horizonte, segundo a Polícia Civil.
A substância desviada por Rafael, epinefrina, é usada pelo tráfico para potencializar os efeitos da cocaína. Também conhecida como adrenalina, o medicamento é misturado às drogas de baixa qualidade, para que os usuários não notem a diferença do produto.
De acordo com o delegado Alberto Roque, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), o funcionário terceirizado do hospital disse, em depoimento, que ganhava R$ 2 por cada frasco desviado do hospital e repassado aos traficantes.
Rafael costumava desviar pequenas quantidades do medicamento. Se um paciente precisava de dois frascos, por exemplo, ele solicitava quatro.
Alberto Roque explicou ainda que a operação deflagrada hoje foi motivada por uma prisão realizada na última segunda-feira, quando o jovem Otávio Lopes Vieira de Oliveira, 23, foi flagrando, em um apartamento de um condomínio em Colina de Laranjeiras, na Serra, com 650 gramas de cocaína e 150 frascos de epinefrina.
A partir daí, a polícia iniciou novas investigações para descobrir como a droga estava sendo desviada dentro do hospital.
Na manhã dsta quarta, o hospital registrou um desvio de 97 frascos do medicamento. Passaram as informações para a polícia e fomos até a casa do suspeito fazer a apreensão, contou o delegado.
No local, além do medicamento desviado, a polícia encontrou uma arma e, no celular de Rafael, encontrou mensagens marcando um ponto de encontro em um posto de gasolina, na entrada do bairro José de Anchieta, para entregar os medicamentos.
A polícia foi ao local e montou uma emboscada. Assim que Eric Machado Vieira, o Biá, chegou ao local, a polícia deu voz de prisão ao suspeito, que reagiu disparando contra os policiais. Uma perseguição aconteceu na BR 101 e Eric foi atingido no tórax. Ele foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves, onde segue internado no CTI sob escolta policial.
Segundo a polícia, Eric já tinha mandado de prisão por homicídio e era suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Novo Horizonte. Ele foi autuado por porte de arma de uso restrito da polícia, associação ao tráfico e tentativa de homicídio qualificado contra os policiais.
Já Rafael foi autuado por posse de arma de uso restrito da polícia, peculato e associação ao tráfico.

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