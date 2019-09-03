Cariacica

Frentista reage a assalto e ajuda PM a prender bandido

Três frentistas foram rendidos por dois bandidos armados. Na hora do assalto, dois clientes abasteciam o veículo e não foram assaltados
Rachel Martins

03 set 2019 às 04:27

Crédito: Reprodução Polícia Militar
Um frentista reagiu a um assalto em um posto de combustível e ajudou a Polícia Militar a prender um bandido por volta das 19h desta segunda-feira (02) na BR 262, no bairro Oriente, em Cariacica.
Armados com uma arma falsa, Maxuel Barbosa Malaquias, 31 anos, e o comparsa, não identificado, chegaram ao local a pé e renderam três funcionários do posto. Dois dos frentistas abasteciam veículos e o outro estava próximo ao caixa do estabelecimento.
“A gente estava trabalhando quando eles chegaram a pé e anunciaram o assalto. Enquanto um apontava a arma em nossa direção, o outro roubava dinheiro e celulares”, disse um frentista de 31 anos.
Depois de pegarem R$ 454, os dois criminosos fugiram correndo. Ao perceber que Maxwel estava usando uma arma falsa, um dos frentistas correu atrás dele. Os dois entraram em luta corporal e o bandido acabou preso pela vítima.
“Tive certeza que ele estava com um simulacro. Corri atrás dele, consegui alcançá-lo e o imobilizei até a polícia chegar. Tenho família. Não tive dúvida de que era simulacro, por isso eu reagi”, afirmou.
Com Maxuel a polícia apreendeu R$ 45, um celular e arma falsa. O bandido foi encaminhado para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, onde funciona provisoriamente a 4ª Delegacia Regional, em Cariacica. Ele foi autuado por roubo e levado para um presídio da Grande Vitória.
 

