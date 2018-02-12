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Violência

Frentista é baleado com três tiros em Vargem Alta

Crime aconteceu em um posto de combustíveis, no interior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 21:50

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 21:50

Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação
Um frentista de 29 anos foi baleado na madrugada deste domingo (11), no interior de Vargem Alta, região Serrana do Estado. Segundo a polícia, o crime, em um posto de combustíveis, pode ter motivação passional. Até o momento, ninguém foi preso.
O crime aconteceu por volta das 2h50, em um posto da localidade de Castelinho. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, sendo dois nas costas e um no rosto. Ela foi socorrida e levada ao hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.
Nada foi roubado do frentista. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o autor não foi identificado, nem localizado. A vítima contou que o homem usava roupa preta e touca ninja.
À reportagem, a dona do estabelecimento informou que o funcionário está internado e não corre risco de morrer. Sobre o crime, preferiu não se manifestar.
 

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