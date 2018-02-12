Frentista é baleado com três tiros em Vargem Alta

Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação

Um frentista de 29 anos foi baleado na madrugada deste domingo (11), no interior de Vargem Alta, região Serrana do Estado. Segundo a polícia, o crime, em um posto de combustíveis, pode ter motivação passional. Até o momento, ninguém foi preso.

O crime aconteceu por volta das 2h50, em um posto da localidade de Castelinho. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, sendo dois nas costas e um no rosto. Ela foi socorrida e levada ao hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Nada foi roubado do frentista. A Polícia Militar fez buscas na região, mas o autor não foi identificado, nem localizado. A vítima contou que o homem usava roupa preta e touca ninja.

À reportagem, a dona do estabelecimento informou que o funcionário está internado e não corre risco de morrer. Sobre o crime, preferiu não se manifestar.