Carro de fotógrafa foi alvejado com mais de 10 disparos Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Fotógrafa e estudante são vítimas de bala perdida na Serra

Uma estudante de 15 anos foi atingida por uma bala perdida ao brincar na Rua Petrópolis, no bairro Planalto Serrano, na Serra, na noite desta terça-feira (19). Pela manhã, no mesmo dia, uma fotógrafa de 53 anos foi baleada ao passar de carro na Avenida Bela Vista, no mesmo bairro. Duas amigas também estavam no veículo com ela, mas não ficaram feridas.

Às 11h30 desta terça-feira (19), uma mulher de 53 anos seguia com duas amigas em um Renault Logan em direção à saída do bairro Planalto Serrano . Quando seguiam pela Avenida São Francisco foram surpreendidas por bandidos em duas motos e um carro preto. Os criminosos dispararam contra o veículo. A motorista foi atingida com um tiro no rosto.

As amigas dela não ficaram feridas. Após o ataque, os criminosos fugiram. A mulher foi levada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. No hospital, as amigas contaram que foram abordadas depois de realizarem um trabalho de fotografia com crianças de uma escola municipal do bairro. O Renault Logan foi levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

Por volta das 14h40, policiais militares trocaram tiros com criminosos enquanto realizavam patrulhamento na Rua Tupy. Quatro horas depois, uma estudante de 15 anos foi vítima de bala perdida enquanto brincava na Rua Petrópolis. De acordo com a polícia, bandidos a bordo de um veículo passaram atirando sem alvo definido.

Policiais da DHPP vão investigar o crime Crédito: Fernando Madeira

A adolescente acabou atingida com um tiro na perna esquerda. Ela foi levada por populares até a UPA da Serra. Em seguida, foi transferida para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Os casos foram registrados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou que realiza saturações desde terça-feira (19). "Em meia hora, policiais militares apreenderam dois menores no bairro. Além disso, também foram apreendidas duas espingardas calibre 12; 19 munições calibre 38; 15 munições calibre 380, três carregadores calibre 380, quatro tabletes de maconha, nove pedras de crack, duas balanças de precisão e R$ 40,70 em espécie. As ocorrências foram entregues na Delegacia Regional do município", diz um trecho da nota.