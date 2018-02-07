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Cidade de Deus

Forças de Segurança fazem operação no Rio

Nas áreas onde ocorrem as ações, ruas e acessos podem ser interditados e o espaço aéreo poderá ter restrições para aeronaves civis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 09:51

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 09:51

As equipes se movimentando pelas ruas do Rio Crédito: TV Globo / Reprodução
Numa ação conjunta, as Forças de Segurança realizam, desde o fim da madrugada desta quarta-feira, uma operação na Cidade Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Participam desta ação as polícias Civil e Militar, com o apoio das Forças Armadas, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Força Nacional de Segurança. Além da favela, a iniciativa ocorre em outros pontos da Região Metropolitana do Rio.
De acordo com vários relatos em redes sociais, equipes se posicionaram em vias da Cidade de Deus desde o fim desta madrugada. As Forças Armadas estão responsáveis por realizar o cerco, desobstrução des vias e ações de estabilização. Também a cargo das tropas, elas estabelecem pontos de bloqueio, controle e fiscalização de vias urbanas, nos acessos à Rodovia BR-101, na região de São Gonçalo e ao longo do Arco Metropolitano.
Nas áreas onde ocorrem as ações das Forças de Segurança, ruas e acessos podem ser interditados e o espaço aéreo poderá ter restrições para aeronaves civis. Não há interferência nas operações dos aeroportos.
 

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