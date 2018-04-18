Foragidos são presos pela PRF tentando entrar no Espírito Santo

Criminosos com mandado de prisão em abeto foram presos durante a operação Égide, da PRF. As identidades dos homens não foram reveladas Crédito: Divulgação/PRF

Dois criminosos com mandados de prisão em aberto foram presos na madrugada desta quarta-feira (18) tentando entrar no Espírito Santo pela divisa com o Rio de Janeiro. As prisões ocorreram durante a fiscalização da Operação Égide, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro x Vitória.

De acordo com a PRF, o veículo foi abordado no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul. Após consultas policiais, foi constatado que um dos passageiros possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado, expedido em agosto de 2012. Da mesma forma, constatou-se que o outro passageiro também possuía um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido em julho de 2013.

Os criminosos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O nome deles não foi divulgado pela PRF. Segundo a Polícia Civil, um deles, um homem de 52 anos, tem diversas passagens por roubos a pedestres, assaltos a bancos e também praticava sequestros relâmpagos.

Os bandidos foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).