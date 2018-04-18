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Na Divisa com o Rio

Foragidos são presos pela PRF tentando entrar no Espírito Santo

Um deles está envolvido até em roubo a banco no Rio de Janeiro

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 14:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 14:18
Criminosos com mandado de prisão em abeto foram presos durante a operação Égide, da PRF. As identidades dos homens não foram reveladas Crédito: Divulgação/PRF
Dois criminosos com mandados de prisão em aberto foram presos na madrugada desta quarta-feira (18) tentando entrar no Espírito Santo pela divisa com o Rio de Janeiro. As prisões ocorreram durante a fiscalização da Operação Égide, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a um ônibus que fazia a linha Rio de Janeiro x Vitória.
De acordo com a PRF, o veículo foi abordado no km 461 da BR 101, em Mimoso do Sul. Após consultas policiais, foi constatado que um dos passageiros possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado, expedido em agosto de 2012. Da mesma forma, constatou-se que o outro passageiro também possuía um mandado de prisão pelo crime de roubo, expedido em julho de 2013.
Os criminosos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O nome deles não foi divulgado pela PRF. Segundo a Polícia Civil, um deles, um homem de 52 anos, tem diversas passagens por roubos a pedestres, assaltos a bancos e também praticava sequestros relâmpagos.
Os bandidos foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI).
Foragidos são presos pela PRF tentando entrar no Espírito Santo

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