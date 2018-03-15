Foragidos da Justiça são presos em ônibus na BR 101 em Mimoso do Sul

Dois foragidos da Justiça foram presos na madrugada desta quarta-feira (14) em ação integrada Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar no km 461 da BR 101 Sul, em Mimoso do Sul. Eles estavam no interior de um ônibus que saiu do Rio de Janeiro, com destino a Vitória.

Um dos detidos era foragido pelo crime de homicídio qualificado, cometido no município da Serra em 1998. O outro, estava foragido pelos crimes de porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Crimes também cometidos na Serra, em 2009.

As prisões aconteceram durante a Operação Égide, que em 20 dias prendeu 31 pessoas. Destes, 10 foragidas da Justiça.