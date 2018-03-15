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Prisão

Foragidos da Justiça são presos em ônibus na BR 101 em Mimoso do Sul

Eles estavam no interior de um ônibus que saiu do Rio de Janeiro, com destino a Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 21:09

Publicado em 14 de Março de 2018 às 21:09

Dois foragidos da Justiça foram presos na madrugada desta quarta-feira (14) em ação integrada Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar no km 461 da BR 101 Sul, em Mimoso do Sul. Eles estavam no interior de um ônibus que saiu do Rio de Janeiro, com destino a Vitória. 
Um dos detidos era foragido pelo crime de homicídio qualificado, cometido no município da Serra em 1998. O outro, estava foragido pelos crimes de porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Crimes também cometidos na Serra, em 2009.
As prisões aconteceram durante a Operação Égide, que em 20 dias prendeu 31 pessoas. Destes, 10 foragidas da Justiça.
Segundo a PRF, em quatro dias foram seis presos e um veículo roubado recuperado, após a instalação de Central de Controle e Comando Móvel no local.

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