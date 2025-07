5 anos após fuga

Foragido que rendeu policiais penais em presídio do ES é recapturado no RJ

Um foragido do sistema prisional do Espírito Santo foi recapturado na manhã desta segunda-feira (21) no município de Macaé, no Norte do Rio de Janeiro, cinco anos após render policiais penais da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Cachoeiro de Itapemirim (Apac) e fugir com outros dois detentos, no dia 18 de setembro de 2020. Isac da Silva Campos, de 30 anos, e os outros fugitivos trabalhavam na unidade durante o dia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do RJ (Seap).