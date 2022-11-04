Foragido por morte de casal de idosos em assalto em PE é preso no ES

Suspeito preso foi identificado como Ricardo Costa da Silva Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 33 anos, suspeito de assassinar um casal de idosos no município de Saloá, em Pernambuco, foi preso na madrugada desta sexta-feira (4) pela Polícia Civil em Pontal do Ipiranga, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu no início de setembro deste ano, durante um assalto à residência das vítimas.

Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo, Ricardo Costa da Silva, de 33 anos, e outros comparsas executaram as vítimas para roubarem a residência. Segundo sites locais que noticiaram o crime, da casa foram levados um carro e móveis da casa dos idosos. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária em aberto por duplo latrocínio.

Depois do crime, Ricardo teria fugido para o Espírito Santo. Em um trabalho conjunto entre a Polícia Civil dos dois Estados, o foragido foi localizado enquanto dormia em uma casa no Pontal do Ipiranga.