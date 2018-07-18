Foragido por homicídio, homem é preso após agredir esposa no ES

DEAM - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Vitória ES Crédito: Flávia Rodrigues/ Residência

Na caçada por maridos acusados de agredir as esposas em Vitória, a polícia descobriu e colocou na cadeia um assassino que estava foragido há três anos. O suspeito é David Luca Silva Pereira, 20 anos, que foi preso durante uma operação da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, em Vitória.

A operação foi organizada pela delegada Juliana Saadeh, titular da Deam de Vitória, e realizada na manhã de segunda-feira (16), após quatro denúncias semelhantes.

Quatro vítimas de bairros de Vitória procuraram a delegacia e registraram que tinham sido agredidas e ameaçadas por maridos armados, em ações bem semelhantes. Em um dos casos, uma das vítimas chegou a levar uma coronhada, afirmou a delegada.

Entre os quatro acusados identificados desses crimes estava David Lucas, que foi preso em casa no bairro Resistência, na Capital. Ele já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas e mandando de prisão expedido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória por ter matado uma pessoa em 2015.

Também colaborou com a operação da Deam, a Coordenadoria de Operações e Recusos Especiais (Core), que cumpriu outros três mandados de busca e apreensão nos bairros São Pedro, Nova Palestina e Alto Itararé. No último, a equipe policial apreendeu 16 munições calibre 380 e ponto 40.

Os quatro maridos serão indiciados pelos crimes de lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. A delegacia Juliana Saadeh também solicitou medida protetiva para as quatro vítimas. Os três agressores que ainda estão soltos continuam a responder o processo em liberdade.

A medida protetiva proíbe o agressor de se aproximar da vítima. A mudança atual da lei prevê prisão caso este indivíduo descumpra a medida protetiva, informou Saadeh.