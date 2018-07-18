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Violência contra a mulher

Foragido por homicídio, homem é preso após agredir esposa no ES

Entre os quatro acusados identificados pelos crimes estava David Lucas, que foi preso em casa no bairro Resistência, na Capital

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 23:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 23:06
DEAM - Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Vitória ES Crédito: Flávia Rodrigues/ Residência
Na caçada por maridos acusados de agredir as esposas em Vitória, a polícia descobriu e colocou na cadeia um assassino que estava foragido há três anos. O suspeito é David Luca Silva Pereira, 20 anos, que foi preso durante uma operação da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, em Vitória.
A operação foi organizada pela delegada Juliana Saadeh, titular da Deam de Vitória, e realizada na manhã de segunda-feira (16), após quatro denúncias semelhantes.
Quatro vítimas de bairros de Vitória procuraram a delegacia e registraram que tinham sido agredidas e ameaçadas por maridos armados, em ações bem semelhantes. Em um dos casos, uma das vítimas chegou a levar uma coronhada, afirmou a delegada.
Entre os quatro acusados identificados desses crimes estava David Lucas, que foi preso em casa no bairro Resistência, na Capital. Ele já possuía passagem pelo crime de tráfico de drogas e mandando de prisão expedido pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória por ter matado uma pessoa em 2015.
Também colaborou com a operação da Deam, a Coordenadoria de Operações e Recusos Especiais (Core), que cumpriu outros três mandados de busca e apreensão nos bairros São Pedro, Nova Palestina e Alto Itararé. No último, a equipe policial apreendeu 16 munições calibre 380 e ponto 40.
Os quatro maridos serão indiciados pelos crimes de lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. A delegacia Juliana Saadeh também solicitou medida protetiva para as quatro vítimas. Os três agressores que ainda estão soltos continuam a responder o processo em liberdade.
A medida protetiva proíbe o agressor de se aproximar da vítima. A mudança atual da lei prevê prisão caso este indivíduo descumpra a medida protetiva, informou Saadeh.
A delegada Cláudia Dematté, chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, explicou a importância da rapidez dessas ações após a denúncia das vítimas. A coragem das vítimas em denunciar à polícia fez com que ações rápidas de proteção fossem tomadas, evitando até mesmo que essa situação chegasse a um feminicídio, pontuou a autoridade.

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