Foragido da Justiça é preso em baile clandestino, em Cariacica

Polícia apreendeu drogas, armas e dinheiro com um fugitivo da justiça em um Baile do Mandela, em Cariacica Crédito: Divulgação / PM

Um homem de 20 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na madrugada desta sexta-feira (24) quando participava de um Baile do Mandela, no bairro Rio Marinho, em Cariacica . Com ele, a polícia apreendeu arma e drogas.

A polícia chegou até o homem depois que o serviço de inteligência recebeu informações de que ele estaria participando da festa clandestina. Uma equipe da força tática foi até o local, onde cerca de 60 pessoas participavam do baile, e encontrou com o fugitivo um revólver calibre 38 com quatro munições, R$ 205 em espécie e 18 pinos de cocaína. O homem estava foragido desde outubro do ano passado.

Durante a ação, também foram apreendidos um simulacro de pistola, 46 pedras de crack, 13 buchas de maconha e 13 frascos de loló. Alguns participantes do evento conseguiram fugir, outros foram abordados e liberados. A festa foi encerrada.

OUTRAS APREENSÕES

A polícia também apreendeu armas e munições no bairro Vista Mar, em Cariacica. Durante patrulhamento tático motorizado pela Rua Chile, os militares perceberam dois indivíduos em atitude suspeita, que esboçaram nervosismo com a aproximação dos agentes. Ao perceberem que seriam abordados, os dois homens fugiram. A polícia refez o trajeto por onde os indivíduos passaram na fuga e encontrou um revólver calibre 38 e outro calibre 32, ambos com seis munições cada um.