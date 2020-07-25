Foragido da Justiça é preso em baile clandestino, em Cariacica

Um homem de 20 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso na madrugada desta sexta-feira (24) quando participava de um Baile do Mandela, no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Com ele, a polícia apreendeu arma e drogas.
A polícia chegou até o homem depois que o serviço de inteligência recebeu informações de que ele estaria participando da festa clandestina. Uma equipe da força tática foi até o local, onde cerca de 60 pessoas participavam do baile, e encontrou com o fugitivo um revólver calibre 38 com quatro munições, R$ 205 em espécie e 18 pinos de cocaína. O homem estava foragido desde outubro do ano passado.
Durante a ação, também foram apreendidos um simulacro de pistola, 46 pedras de crack, 13 buchas de maconha e 13 frascos de loló. Alguns participantes do evento conseguiram fugir, outros foram abordados e liberados. A festa foi encerrada.
OUTRAS APREENSÕES
A polícia também apreendeu armas e munições no bairro Vista Mar, em Cariacica. Durante patrulhamento tático motorizado pela Rua Chile, os militares perceberam dois indivíduos em atitude suspeita, que esboçaram nervosismo com a aproximação dos agentes. Ao perceberem que seriam abordados, os dois homens fugiram. A polícia refez o trajeto por onde os indivíduos passaram na fuga e encontrou um revólver calibre 38 e outro calibre 32, ambos com seis munições cada um.
Já na Rua Veneza, no bairro Vale dos Reis, a polícia encontrou 52 buchas de maconha, um revólver calibre 32, uma pistola 380, munições e dois coletes balísticos durante um patrulhamento de rotina.