'Foi covardia o que fizeram com ela', diz amiga de jovem estuprada

Perocão, em Guarapari, região onde crime aconteceu Crédito: Prefeitura de Guarapari | Divulgação

Ela foi estuprada por quatro rapazes, na Aldeira de Perocão, em Guarapari. Muito triste, a amiga, uma dona de casa de 24 anos, preferiu não se identificar e diz que o que fizeram foi uma covardia e uma injustiça o que fizeram com ela, porque ela não é de reagir a nada. Uma amiga da jovem de 23 anos estuprada, de Barra de São Francisco, Noroeste do Estado, contou que a vítima saiu de casa na noite de sexta-feira, do último dia 16, afirmando que iria se encontrar com um rapaz.. Muito triste, a amiga, uma dona de casa de 24 anos, preferiu não se identificar e diz que o que fizeram foi uma covardia e uma injustiça o que fizeram com ela, porque ela não é de reagir a nada.

Como vocês foram para Guarapari?

Eu e ela viemos de Barra de São Francisco e passamos alguns dias com minha mãe, mas acabamos não voltando logo porque ficamos sem dinheiro para voltar.

Ela mostrava algum comportamento diferente?

Me disse que estava conhecendo um rapaz. Ela saiu de casa na noite de sexta falando que ia encontrar ele. Eu não conheço ele, mas disseram que ela estava com a bicicleta dele, mas eu não cheguei a ver. Ela sempre apresenta os rapazes que ela conhece pra mim, porque sou amiga dela, mas eu achei estranho porque ela não me apresentou esse.

Como você soube do caso?

Eu fui para a praia no dia seguinte e nem cheguei a saber da situação pela manhã. Ela não tinha voltado. Só me falaram às 16 horas. Meu padrasto me explicou o que tinha acontecido e eu não acreditei na hora. Procurei a saber com os moradores em volta, que foram me informando.

Você imagina como isso pode ter acontecido?

Eu já tinha falado com ela para ter cuidado com celular, com a situação da cidade. Falava com ela para tomar cuidado com os rapazes com quem se relacionava, por ela ser do interior e querer conhecer as pessoas. Pedi para ela ficar com o olho aberto porque não poderia confiar. Foi uma covardia e uma injustiça o que fizeram com ela, porque ela não é de reagir a nada. Ela... simplesmente... (choro e pedido de desculpas). Ela poderia arrumar uma ou outra confusão, mas não tinha maldade. Ela fazia coisas erradas sim, mas não tinha malícia de revidar. Por isso acho que foi covardia.

INVESTIGAÇÃO

O titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Guarapari, delegado Tarik Souki, diz que a jovem seria morta.

Como foi o crime?

Eles foram naquele dia na intenção de usar drogas, mas já queriam executá-la, já que um deles estava portando uma faca. Eles disseram que tudo aconteceu depois de uma discussão, mas eles já haviam brigado antes.

O que os suspeitos dizem?

Três deles confessaram as facadas e as pedradas e disseram que foi por causa de uma discussão entre a jovem e um deles, mas o quarto suspeito diz que não participou do ato. Os que confessam dizem que a relação sexual foi consentida. Os indivíduos agiram com muita crueldade.

O estupro foi comprovado?

Acreditamos que existiu apesar de declararem que o sexo foi consentido. Ainda é necessário esperar os resultados dos exames. Mas um deles disse que depois das facadas, fez sexo com ela mesmo assim. Só não sabemos ainda se todos praticaram a ação, mas acreditamos que sim.

Como estão as investigações?

Em estado avançado. A perícia foi feita no local do crime, a faca utilizada foi encontrada, assim como a pedra. Os envolvidos foram ouvidos. Agora a gente quer saber quem estuprou a vítima. Como está internada, o material genético não foi coletado antes.

O CASO

Uma jovem de 23 anos está internada em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória, após ter sido vítima de um estupro coletivo na região da Aldeia de Perocão, em Guarapari, na madrugada do último dia 17. Quatro rapazes são investigados suspeitos de cometer o crime.

Segundo o titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari , Tarik Souki, além de ter sido estuprada, a jovem quase foi morta por dois adultos e dois adolescentes, que tentaram assassinar a vítima com 22 facadas. Eles também tentaram esmagar a cabeça dela com uma pedra, que foi encontrada no local junto à faca.

A jovem está desempregada e mora em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Ela estava desde o dia 15 de janeiro na casa da mãe de uma amiga, que mora na região.

A jovem saiu na noite de uma sexta-feira (16) dizendo que iria encontrar um rapaz que conheceu, segundo essa amiga. A Polícia Civil, no entanto, diz que ela foi à região para usar drogas com os quatro investigados, em um beco já conhecido pelos policiais por causa do intenso tráfico, perto de um campo de futebol.