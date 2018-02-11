'Foi covardia, intolerância', diz mulher de colombiano morto em bar

Bar em Vila Velha onde um colombiano foi morto Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Muito abalada, a esposa do colombiano Waldir José Camargo Ospina, 29, morto na madrugada deste domingo (11) , foi ao Departamento Medico Legal (DML) liberar o corpo do marido. Para ela, uma consultora de vendas, Waldir foi vítima da covardia e da intolerância.

O colombiano levou um tiro na barriga durante uma discussão dentro de um bar em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a polícia, a briga teria sido ocasionada por conta de uma foto. Veja a entrevista.

O que a senhora sabe sobre o crime?

O Waldir estava em um aniversário de família, cercado de amigos. Eu não pude estar presente, mas os amigos me contaram que ele foi fazer uma selfie do grupo e um homem que estava no bar não gostou. Ele disse que era policial, que não poderia aparecer em fotos. O Waldir falou que não estava fazendo foto do suposto policial, que estava em um lugar público fotografando amigos.

Foi nesse momento que começou a briga?

Sim. O suposto policial partiu para cima do meu marido e contou com a ajuda de uma mulher e dois homens, que o seguraram. Waldir gritava para que o largassem, pedia por ajuda... E mesmo imobilizado, o criminoso atirou contra a barriga dele. Foi pura intolerância e covardia.

Vocês tinham costume de frequentar esse bar?

Sim. A gente sempre fazia refeições ali. Todos no bar nos conhecem. Todos gostavam do Waldir. E o criminoso também é conhecido. Porque quando ele chegou, cumprimentou o dono do estabelecimento e todos os funcionários.

O Waldir estava no Brasil há muito tempo?

Há cerca de três anos ele foi como turista para o Rio de Janeiro, de onde sou natural. Nos conhecemos, começamos a namorar e decidimos vir juntos para o Espírito Santo trabalhar. Viemos como consultores de vendas e abrimos uma microempresa. Eu quis vir pra cá em busca de mais tranquilidade, porque o Rio é muito violento. Mas foi justo aqui que eu passei por essa tragédia.

O que pretende fazer?