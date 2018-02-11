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Por causa de selfie

'Foi covardia, intolerância', diz mulher de colombiano morto em bar

Esposa de Waldir Ospina conta que o marido estava imobilizado quando levou um tiro na barriga após uma discussão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 20:44

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 20:44

Bar em Vila Velha onde um colombiano foi morto Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Muito abalada, a esposa do colombiano Waldir José Camargo Ospina, 29, morto na madrugada deste domingo (11), foi ao Departamento Medico Legal (DML) liberar o corpo do marido. Para ela, uma consultora de vendas, Waldir foi vítima da covardia e da intolerância.
O colombiano levou um tiro na barriga durante uma discussão dentro de um bar em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. De acordo com a polícia, a briga teria sido ocasionada por conta de uma foto. Veja a entrevista.
O que a senhora sabe sobre o crime?
O Waldir estava em um aniversário de família, cercado de amigos. Eu não pude estar presente, mas os amigos me contaram que ele foi fazer uma selfie do grupo e um homem que estava no bar não gostou. Ele disse que era policial, que não poderia aparecer em fotos. O Waldir falou que não estava fazendo foto do suposto policial, que estava em um lugar público fotografando amigos.
Foi nesse momento que começou a briga?
Sim. O suposto policial partiu para cima do meu marido e contou com a ajuda de uma mulher e dois homens, que o seguraram. Waldir gritava para que o largassem, pedia por ajuda... E mesmo imobilizado, o criminoso atirou contra a barriga dele. Foi pura intolerância e covardia.
Vocês tinham costume de frequentar esse bar?
Sim. A gente sempre fazia refeições ali. Todos no bar nos conhecem. Todos gostavam do Waldir. E o criminoso também é conhecido. Porque quando ele chegou, cumprimentou o dono do estabelecimento e todos os funcionários.
O Waldir estava no Brasil há muito tempo?
Há cerca de três anos ele foi como turista para o Rio de Janeiro, de onde sou natural. Nos conhecemos, começamos a namorar e decidimos vir juntos para o Espírito Santo trabalhar. Viemos como consultores de vendas e abrimos uma microempresa. Eu quis vir pra cá em busca de mais tranquilidade, porque o Rio é muito violento. Mas foi justo aqui que eu passei por essa tragédia.
O que pretende fazer?
Eu não vou ficar calada até esse criminoso ser preso. Um cara bêbado e com uma arma na mão não pode achar que pode tudo só porque se diz policial. Waldir era trabalhador, tranquilo, uma pessoa maravilhosa. Eu não vou parar até que esse assassino covarde esteja na cadeira.

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