'Foi ajudar o cara e ele saiu atirando', diz irmão de baleado em Vitória

O irmão do administrador baleado na coxa ao tentar socorrer um motorista que capotou com o carro na Rua Amélia Tartuce Nasser, em Jardim da Penha, Vitória, na tarde deste domingo (1º), contou que o rapaz que dirigia o Hyundai HB20, identificado como Gustavo Simonassi, sacou uma arma e já saiu atirando. "Ele (administrador) saiu correndo e se abaixou por entre os carros, está todo ralado porque se arrastou no chão".
Ainda de acordo com o irmão, a esposa do administrador estava na direção do carro e a vítima seguia no banco de trás com a filhinha. "Ele parou para prestar socorro porque até então não sabia o que estava acontecendo. Nisso que ele desceu do carro, o cara saiu atirando. Ele mandou a esposa correr, porque estava com a filhinha no carro. Ele falou assim com ela (esposa) dá ré, vaza, vaza".
O administrador Plinio Ceolin Filho, de 38 anos, foi socorrido para um hospital particular de Vitória. O condutor do veículo HB20 foi preso e levado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A CONFUSÃO
Um acidente de trânsito terminou com um homem baleado na tarde deste domingo (01), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Segundo informações da Polícia Militar, após bater em outros carros e capotar, o motorista do veículo Hyundai HB20, Gustavo Simonassi, atirou em um administrador que tentou socorrê-lo.
Segundo a Polícia Militar, antes de capotar com o carro, Gustavo bateu em três veículos na Rua Amélia Tartuce Nasser. Em um dos veículos, um Chevrolet Tracker, branco, estava o administrador Plinio Ceolin Filho. O carro era conduzido pela esposa dele. Após a batida, o casal, que estava com a filha de 5 anos no veículo, seguiu atrás do Hyundai na tentativa de anotar a placa do veículo.
Durante a perseguição, eles presenciaram o acidente e o administrador desceu do carro na tentativa de ajudar. De acordo com testemunhas, o motorista do HB20 já saiu do veículo atirando contra o administrador. Foram diversos disparos, mas apenas um atingiu a vítima, que ficou ferida na coxa.
BARULHO ENSURDECEDOR
O aposentado Robson Feres, que estava com o carro estacionado na rua, também teve o veículo atingido pelo HB20. Ele estava deitado quando ouviu o barulho do carro capotando. "Foi um barulho ensurdecedor. Quando olhei da janela o carro estava tombado e nem imaginei que tinha batido no meu. Eu vi o cara correndo atrás do rapaz e atirando. Pensei até que ele tinha matado o cara, disse.
Com informações de Gabriela Singular