Filho de mulher morta em acidente na BR 101 pegaria voo em Vitória Crédito: Gazeta Online

que morreu com a filha Maria Luiza Barbosa Evangelista em um acidente no quilômetro 212, da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quinta (26)  trazia o filho Elder Evangelista a Vitória. O jovem iria embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória no início da tarde. Ele faria uma viagem ao exterior, com destino a Portugal, onde daria continuidade aos estudos. A vítima Ediane Barbosa , na manhã desta quinta (26)  trazia o filho Elder Evangelista a Vitória. O jovem iria embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória no início da tarde. Ele faria uma viagem ao exterior, com destino a Portugal, onde daria continuidade aos estudos.

De acordo com a prima de Ediane, Viviane Barbosa Faria, de 30 anos, a vítima iria trazê-lo à Capital na quarta-feira (25), mas por causa do trabalho ela acabou deixando para o outro dia. A família teria saído de Mantenópolis às 4h, quando ao passar por Ibiraçu, por volta das 7h30, o carro em que eles estavam colidiu contra outro veículo e pegou fogo.

ACIDENTE

acidente que aconteceu no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu na manhã desta quinta-feira (26). Um Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o Fiat pegou fogo. Ediane Barbosa e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, morreram nona manhã desta quinta-feira (26). Um Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placa de, bateram de frente por volta das 7h30 e o Fiat pegou fogo.

No carro estavam Ediane e Maria Luiza e, junto com elas, Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese de São Mateus. O irmão Elder Evangelista também estava no carro com a namorada, Danielly Barbosa Paiva. Os três foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em

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No momento da colisão, o carro teria pegado fogo. Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Maria Luiza morreu a caminho do hospital. Um amigo de Dener que não quis ser identificado na matéria informou que ele passou por um procedimento cirúrgico e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória no momento do acidente.

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SUSPEITA DE QUE MOTORISTA DE CARRO TENHA DORMIDO