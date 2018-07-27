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Estudos em Portugal

Filho de mulher morta em acidente na BR 101 pegaria voo em Vitória

Ediane Barbosa iria trazer o filho Elder Evangelista na quarta (25), mas, devido ao trabalho, ela acabou deixando para o outro dia

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 23:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 23:11
Filho de mulher morta em acidente na BR 101 pegaria voo em Vitória Crédito: Gazeta Online
A vítima Ediane Barbosa  que morreu com a filha Maria Luiza Barbosa Evangelista em um acidente no quilômetro 212, da BR 101, em Ibiraçu, na manhã desta quinta (26)  trazia o filho Elder Evangelista a Vitória. O jovem iria embarcar em um voo no Aeroporto de Vitória no início da tarde. Ele faria uma viagem ao exterior, com destino a Portugal, onde daria continuidade aos estudos.
De acordo com a prima de Ediane, Viviane Barbosa Faria, de 30 anos, a vítima iria trazê-lo à Capital na quarta-feira (25), mas por causa do trabalho ela acabou deixando para o outro dia. A família teria saído de Mantenópolis às 4h, quando ao passar por Ibiraçu, por volta das 7h30, o carro em que eles estavam colidiu contra outro veículo e pegou fogo. 
ACIDENTE
Ediane Barbosa e a filha, Maria Luiza Barbosa Evangelista, de 12 anos, morreram no acidente que aconteceu no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu na manhã desta quinta-feira (26). Um Fiat Siena, com placa de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placa de Vila Velha, bateram de frente por volta das 7h30 e o Fiat pegou fogo.
No carro estavam Ediane e Maria Luiza e, junto com elas, Dener Evangelista Barbosa, que é seminarista da Diocese de São Mateus. O irmão Elder Evangelista também estava no carro com a namorada, Danielly Barbosa Paiva. Os três foram encaminhados para o Hospital São Camilo, em
Aracruz
.
No momento da colisão, o carro teria pegado fogo. Ediane ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Maria Luiza morreu a caminho do hospital. Um amigo de Dener que não quis ser identificado na matéria informou que ele passou por um procedimento cirúrgico e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção à Vitória no momento do acidente.
VEJA VÍDEO
SUSPEITA DE QUE MOTORISTA DE CARRO TENHA DORMIDO
Testemunhas disseram para a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) que o veículo de passeio saiu da faixa e foi para a contramão e bateu de frente com a caminhonete. A suspeita é que o condutor do Siena tenha dormido.

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