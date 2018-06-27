Filho agride pai e coloca fogo em borracharia na Serra

Após brigar e agredir o próprio pai com uma faca, um homem - que não teve a identidade revelada, ateou fogo em uma borracharia localizada no bairro Nova Almeida, na Serra, na tarde desta terça-feira (26).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para um hospital do município. O filho foi detido e encaminhado à Delegacia Regional da Serra.
Ninguém ficou ferido no incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O pai, que é dono da borracharia, dispensou a perícia dos bombeiros.