Filho agride pai e coloca fogo em borracharia na Serra

Incêndio em uma borracharia no centro de Nova Almeida, na Serra Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Após brigar e agredir o próprio pai com uma faca, um homem - que não teve a identidade revelada, ateou fogo em uma borracharia localizada no bairro Nova Almeida, na Serra, na tarde desta terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e levada para um hospital do município. O filho foi detido e encaminhado à Delegacia Regional da Serra.