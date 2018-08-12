Filhas de homem morto pela mulher foram levadas pelo Conselho Tutelar

Homicídio em Jacaraípe Crédito: Bianca Vailant

As quatro filhas do homem morto pela mulher Serra em Lagoa de Jacaraípe, na, haviam sido levadas pelo Conselho Tutelar há cerca de três meses. Na noite desta sexta-feira (10), a mãe das crianças, Edilania Aguiar, que estava alcoolizada, matou o marido, o ajudante de pedreiro Paulo de Souza Santos, com uma facada na virilha.

De acordo com a cunhada da mulher, Mariluci dos Santos Bispo, uma das filhas do casal precisava de um leite especial. "Edilandia não se preocupava em comprar. Ela estava sempre bêbada e não cuidava da filha", relata.

Ele era um paizão. Sempre muito carinhoso e atencioso com as meninas. Fazia de tudo por elas Marluci dos Santos Bispo, cunhada de Edilandia

Ainda de acordo com a cunhada, o Conselho iria devolver as crianças se o casal voltasse a morar junto, o que motivou ainda mais Paulo a buscar uma reconciliação com a esposa. Ele estava muito feliz. Ia visitar as crianças no domingo e tinha chance delas voltarem para casa com eles, contou. A família contou que filhas, de 11, 8 e 4 anos, além da bebê de 6 meses, eram muito bem tratadas por Paulo.

ENTENDA O CASO

Uma briga de casal acabou em homicídio na noite desta sexta-feira (10), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. Alcoolizada, Edilandia de Aguiar Pereira acertou o marido, um ajudante de pedreiro de 35 anos, com uma facada na virilha, por volta das 23h. O homem morreu antes de chegar no hospital.

Familiares e vizinhos não souberam dizer o que motivou a ação da mulher, mas contaram que as brigas eram constantes. Ela bebia e batia nele. Ele nunca levantou a mão pra ela, mas eles brigavam muito, contou o cunhado da vítima, Márcio Aguiar de Jesus, de 21 anos.

Foi Márcio o primeiro a ficar sabendo do homicídio. De acordo com o auxiliar de serviços gerais, poucos minutos antes da confusão, ele estava na casa da irmã. Eu estava lá na casa deles. Estava tudo bem, eles estavam em pé conversando. Vim para casa e pouco tempo depois tudo aconteceu, contou.

Márcio contou que pouco tempo depois dele ter chegado em casa, a irmã apareceu em seu portão assustada e segurando uma faca.

Márcio disse que assim que ficou sabendo da história correu para a casa da irmã para tentar ajudar o cunhado, mas ele já havia perdido muito sangue. Ele ainda não estava morto, estava reagindo. Mas tinha perdido muito sangue. Eu vi que ele estava praticamente morto, contou.

Um vizinho também tentou ajudar. Eu estava na igreja e o irmão dela me chamou para ajudar. A ambulância demorou muito para chegar, colocamos ele em um carro e levamos para o hospital, disse o gari Josué Araújo Santos, de 31 anos.

CHOQUE NA VIZINHANÇA

Josué contou também que toda a vizinhança ficou em choque depois do homicídio. O nosso bairro é muito calmo, nunca aconteceu nada assim antes. É muito triste, contou. O gari também disse que Paulo era um homem muito querido na região. Eles são de uma família muito boa, trabalhadores. Todo mundo gostava muito dele, completou.

A família de Edilandia também sentiu muito a perda. O Paulo estava sempre alegre, era uma pessoa muito querida. Mesmo com todos os problemas sempre foi muito cuidadoso. Um ótimo pai, lamentou Mariluci dos Santos Bispo, cunhada de Edilandia.

Com informações de Bianca Vailant



