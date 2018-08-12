Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Há três meses

Filhas de homem morto pela mulher foram levadas pelo Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar iria devolver as crianças se o casal voltasse a morar junto, o que motivou, ainda mais, que Paulo buscasse a reconciliação com a esposa, segundo uma cunhada

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 21:52
Homicídio em Jacaraípe Crédito: Bianca Vailant
As quatro filhas do homem morto pela mulher em Lagoa de Jacaraípe, na Serra, haviam sido levadas pelo Conselho Tutelar há cerca de três meses. Na noite desta sexta-feira (10), a mãe das crianças, Edilania Aguiar, que estava alcoolizada, matou o marido, o ajudante de pedreiro Paulo de Souza Santos, com uma facada na virilha.
De acordo com a cunhada da mulher, Mariluci dos Santos Bispo, uma das filhas do casal precisava de um leite especial. "Edilandia não se preocupava em comprar. Ela estava sempre bêbada e não cuidava da filha", relata.
Ele era um paizão. Sempre muito carinhoso e atencioso com as meninas. Fazia de tudo por elas
Marluci dos Santos Bispo, cunhada de Edilandia
Ainda de acordo com a cunhada, o Conselho iria devolver as crianças se o casal voltasse a morar junto, o que motivou ainda mais Paulo a buscar uma reconciliação com a esposa. Ele estava muito feliz. Ia visitar as crianças no domingo e tinha chance delas voltarem para casa com eles, contou. A família contou que filhas, de 11, 8 e 4 anos, além da bebê de 6 meses, eram muito bem tratadas por Paulo.
ENTENDA O CASO 
Uma briga de casal acabou em homicídio na noite desta sexta-feira (10), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. Alcoolizada, Edilandia de Aguiar Pereira acertou o marido, um ajudante de pedreiro de 35 anos, com uma facada na virilha, por volta das 23h. O homem morreu antes de chegar no hospital.
Familiares e vizinhos não souberam dizer o que motivou a ação da mulher, mas contaram que as brigas eram constantes. Ela bebia e batia nele. Ele nunca levantou a mão pra ela, mas eles brigavam muito, contou o cunhado da vítima, Márcio Aguiar de Jesus, de 21 anos.
Foi Márcio o primeiro a ficar sabendo do homicídio. De acordo com o auxiliar de serviços gerais, poucos minutos antes da confusão, ele estava na casa da irmã. Eu estava lá na casa deles. Estava tudo bem, eles estavam em pé conversando. Vim para casa e pouco tempo depois tudo aconteceu, contou.
Márcio contou que pouco tempo depois dele ter chegado em casa, a irmã apareceu em seu portão assustada e segurando uma faca.
Márcio disse que assim que ficou sabendo da história correu para a casa da irmã para tentar ajudar o cunhado, mas ele já havia perdido muito sangue. Ele ainda não estava morto, estava reagindo. Mas tinha perdido muito sangue. Eu vi que ele estava praticamente morto, contou.
Um vizinho também tentou ajudar. Eu estava na igreja e o irmão dela me chamou para ajudar. A ambulância demorou muito para chegar, colocamos ele em um carro e levamos para o hospital, disse o gari Josué Araújo Santos, de 31 anos.
CHOQUE NA VIZINHANÇA 
Josué contou também que toda a vizinhança ficou em choque depois do homicídio. O nosso bairro é muito calmo, nunca aconteceu nada assim antes. É muito triste, contou. O gari também disse que Paulo era um homem muito querido na região. Eles são de uma família muito boa, trabalhadores. Todo mundo gostava muito dele, completou.
A família de Edilandia também sentiu muito a perda. O Paulo estava sempre alegre, era uma pessoa muito querida. Mesmo com todos os problemas sempre foi muito cuidadoso. Um ótimo pai, lamentou Mariluci dos Santos Bispo, cunhada de Edilandia.
Com informações de Bianca Vailant
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Professor, sala de aula, educação
ES vai ter um ano para elaborar Plano de Educação da próxima década
Bruno Schmidt e seu tio Oscar Schmidt
Bruno Schmidt, sobrinho de Oscar, lamenta sua morte por meio das redes sociais
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados