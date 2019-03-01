Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nome negativado

Filha denuncia empresário ao descobrir dívida de R$ 3,8 mil em seu nome

Jovem de 22 anos descobriu que o pai usou o nome dela para criação de uma empresa e deixou uma dívida de pelo menos R$ 3.800

Publicado em 01 de Março de 2019 às 15:32

Publicado em 

01 mar 2019 às 15:32
Delegacia Patrimonial, em Vitória, onde pai foi levado para prestar depoimento Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Uma jovem de 22 anos denunciou o próprio pai, um empresário de 48 anos, por falsidade ideológica após descobrir que ele utilizou o nome dela para criação de uma empresa e deixou uma dívida de pelo menos R$ 3.800,00. O caso aconteceu em Cariacica e a empresa, que prestava serviços de segurança com cães, não funciona mais.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), Brenno Andrade, a filha ficou sabendo que o nome dela estava negativado por causa da dívida, que tinha relação com a compra de produtos veterinários.
Filha denuncia empresário ao descobrir dívida de 3,8 mil reais em seu nome
“A vítima procurou a delegacia informando a nós que foi criada uma empresa com a utilização dos dados cadastrais dela sem autorização. A Polícia Civil investigou o caso e comprovou. Em função disso, ela teve vários problemas, o nome dela foi negativado por causa da dívida e ela teve acionar a Justiça para comprovar que ela não sabia que o pai tinha feito isso”, relatou.
Segundo a filha, em depoimento para a Polícia Civil, não foi a primeira vez que o pai utilizou o nome de algum dos filhos. O delegado contou que a mesma situação aconteceu com o meio irmão dela. “Ele utilizou os dados cadastrais para criar uma outra empresa. Era recorrente. Ele contou em depoimento que ela tinha autorizado, mas tanto a filha quanto a mãe, que era casada com o empresário, desmentiram”, declarou.
O pai estaria desesperado para poder trabalhar, já que estava desempregado. A própria filha apresentou prints de conversas com o empresário em aplicativos de conversas.
ENDIVIDAMENTO TERCEIRIZADO
O delegado explicou que o caso serve de lição para muita gente que acaba emprestando o nome, seja para financiamento de alguma casa ou apartamento, ou mesmo para empréstimo, ou para criação de empresas. No caso da jovem de 22 anos, ela não sabia da situação, mas o titular do nome pode até ser considerado “laranja” e ser criminalizado com quem utilizou o nome.
“Em 2018, 63 milhões de brasileiros tinham nome no SPC. Grande parte dos casos tinha o chamado endividamento terceirizado, emprestando o nome. O maior bem da pessoa é o nome. Ela pode acabar sendo responsabilizada por uma dívida que não é sua. Quem utiliza um nome que não é seu pode até ser honesto, mas não sabemos os percalços que ela pode passar”, declarou.
O empresário de 48 anos está sendo indiciado por falsidade ideológica. A pena prevista é de um a três anos de prisão. O delegado lembra que o empréstimo de nome pode causar, além de processos judiciais, conflitos familiares e entre amigos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados