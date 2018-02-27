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Praia da Costa

Filha de prefeito de Vila Velha é assaltada; carro é recuperado

Ela estava no veículo junto com o marido no momento do roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 15:10

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 15:10

Max Filho, prefeito de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (27) depois de ter sido flagrado pela polícia em um carro roubado de propriedade do prefeito de Vila Velha, Max Filho.
Felipe Francisco de Lima foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Em seguida, foi encaminhado para o presídio, segundo informações da Polícia Civil. 
O CRIME
O veículo HB20 havia sido roubado por dois homens armados no dia 05 de janeiro, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, de acordo com a assessoria de imprensa do prefeito.
"No momento do assalto, a filha do prefeito é quem estava no carro junto com o marido. Agora, o veículo é de propriedade da seguradora, já que, à época do roubo, a empresa reembolsou o prefeito Max Filho", detalhou a assessoria em nota. 

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