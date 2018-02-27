Filha de prefeito de Vila Velha é assaltada; carro é recuperado

Max Filho, prefeito de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 20 anos foi preso nesta terça-feira (27) depois de ter sido flagrado pela polícia em um carro roubado de propriedade do prefeito de Vila Velha, Max Filho.

Felipe Francisco de Lima foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. Em seguida, foi encaminhado para o presídio, segundo informações da Polícia Civil.

O CRIME

O veículo HB20 havia sido roubado por dois homens armados no dia 05 de janeiro, na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa, em Vila Velha, de acordo com a assessoria de imprensa do prefeito.