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Acidente

Filha de casal capixaba morto em acidente no MS passa por cirurgia

Criança de quatro anos está internada no hospital Santa Casa de Campo Grande-MS em estado grave. Os pais morreram após carro bater de frente com outro veículo na BR-060

Publicado em 14 de Julho de 2018 às 19:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2018 às 19:13
Henrique Brandão e Mery Ângela, casal capixaba que morreu em acidente de carro no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução Facebook
A filha dos capixabas Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão, que morreram em um acidente de carro na BR-060 em Mato Grosso do Sul, passou por cirurgia na manhã deste sábado (14). A menina, de quatro anos, estava no carro com os pais no momento do acidente. Ela segue internada em estado grave.
De acordo com o Hospital Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde a menina está internada, ela precisou operar o fêmur direito e esquerdo.
Ainda segundo informações do hospital, ela ainda tem uma fratura no braço esquerdo. No entanto, não fará nenhum procedimento cirúrgico no local, já que o tratamento vai ser com imobilização do membro por tala. Ela segue sedada e entubada na unidade de saúde e não há previsão de alta. 
O pai da criança, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, era superintendente regional sul do Banestes e recentemente atuava em Cachoeiro de Itapemirim. A mãe, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, era funcionária da prefeitura de Vitória. 
O ACIDENTE
O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.
A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.
Uma irmã da professora Mery foi em Campo Grande-MS para liberar os corpos e cuidar do translado para o Espírito Santo. O casal vai ser enterrado no cemitério Parque da Paz, em Cariacica, neste domingo (15). Ainda não há informação sobre o horário do velório e do sepultamento.

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