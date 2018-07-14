Filha de casal capixaba morto em acidente no MS passa por cirurgia

Henrique Brandão e Mery Ângela, casal capixaba que morreu em acidente de carro no Mato Grosso do Sul Crédito: Reprodução Facebook

acidente de carro na BR-060 em Mato Grosso do Sul, passou por cirurgia na manhã deste sábado (14). A menina, de quatro anos, estava no carro com os pais no momento do acidente. Ela segue internada em estado grave. A filha dos capixabas Henrique Brandão e Mery Ângela Brandão, que morreram em um, passou por cirurgia na manhã deste sábado (14). A menina, de quatro anos, estava no carro com os pais no momento do acidente. Ela segue internada em estado grave.

De acordo com o Hospital Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde a menina está internada, ela precisou operar o fêmur direito e esquerdo.

Ainda segundo informações do hospital, ela ainda tem uma fratura no braço esquerdo. No entanto, não fará nenhum procedimento cirúrgico no local, já que o tratamento vai ser com imobilização do membro por tala. Ela segue sedada e entubada na unidade de saúde e não há previsão de alta.

O pai da criança, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, era superintendente regional sul do Banestes e recentemente atuava em Cachoeiro de Itapemirim. A mãe, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, era funcionária da prefeitura de Vitória.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu nesta sexta-feira (13), na BR 060, em Sidrolândia, em Mato Grosso do Sul. O carro, dirigido pelo superintendente do Banestes, Henrique Manoel Gomes Brandão, de 40 anos, colidiu com um veículo dirigido por uma médica, de 33 anos. A esposa de Henrique, a professora Mery Ângela Brandão, de 43 anos, também morreu na hora com o impacto da batida.

A família havia chegado em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (13). Eles estavam de férias e alugaram um carro no local para ir a Bonito-MS. A condutora do outro carro, sofreu ferimentos leves e, após ser hospitalizada na sexta-feira, recebeu alta.