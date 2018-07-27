Feto é encontrado dentro de condomínio em Jardim Camburi

Um feto foi encontrado na manhã desta sexta-feira (27) dentro de um condomínio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Por volta das 8 horas da manhã, moradores do local foram surpreendidos ao encontrar o feto ao lado do salão de festas. A Polícia Militar foi acionada.

Segundo testemunhas, o feto é menor que a palma de uma mão e foi encontrado ainda com o cordão umbilical. Por volta das 11 horas, a Polícia Militar isolou a área e aguardava a chegada da perícia.

A PM informou que foi acionada para verificar o encontro de um possível feto e que a equipe esteve no local e acionou a Polícia Civil, pois apenas após exames laboratoriais será possível identificar se realmente se trata de um feto.

Assim que forem repassadas novas informações sobre o caso, essa matéria será atualizada.