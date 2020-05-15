Farmácia é assaltada em Bairro de Fátima, na Serra

"O assaltante usava uma máscara bege, com apenas os olhos de fora, um boné e uma mochila. Ele foi ao balcão e perguntou sobre um remédio, em seguida mostrou a arma dentro da bolsa. Ele perguntou pelo caixa, que fica na ponta da loja. Roubou dinheiro do caixa, que foi pouco, já que de manhã não tem muito movimento, cerca de R$ 200 e levou produtos, creme e chinelo. Não ficou nem 3 minutos lá. Já fomos alvo de assalto outras vezes, a última tem 5 meses", afirmou.