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Farmácia é assaltada em Bairro de Fátima, na Serra

Segundo a proprietária do estabelecimento, havia cinco pessoas na loja no momento do crime, incluindo um cliente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 16:29

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 16:29

Farmácia é assaltada em Bairro de Fátima
Farmácia é assaltada em Bairro de Fátima Crédito: Will Santana
Um vídeo feito por uma câmera de segurança registrou o momento em que uma farmácia foi assaltada na por volta das 10h desta sexta-feira (15),  no Bairro de Fátima, na Serra. Segundo a proprietária do estabelecimento, havia cinco pessoas na loja no momento do crime, incluindo uma cliente.
"O assaltante usava uma máscara bege, com apenas os olhos de fora, um boné e uma mochila. Ele foi ao balcão e perguntou sobre um remédio, em seguida mostrou a arma dentro da bolsa. Ele perguntou pelo caixa, que fica na ponta da loja. Roubou dinheiro do caixa, que foi pouco, já que de manhã não tem muito movimento, cerca de R$ 200 e levou produtos, creme e chinelo. Não ficou nem 3 minutos lá. Já fomos alvo de assalto outras vezes, a última tem 5 meses", afirmou.
De acordo com informações da Polícia Militar, o indivíduo armado roubou dinheiro e produtos de perfumaria. Apesar das buscas, o suspeito ainda não foi localizado.
Polícia Civil orientou que a população pode contribuir com as investigações, de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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