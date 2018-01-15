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Crime em Cariacica

Familiares de sequestradores de idosa souberam do crime pela TV

Esposa e irmã dos criminosos garantiram que não sabiam dos planos dos sequestradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 19:11

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 19:11

Crédito: Bernardo Coutinho
Os familiares dos sequestradores da idosa que foi feita refém dentro de casa no bairro Boa Sorte, em Cariacica, nesta segunda-feira (15), disseram que ficaram sabendo do crime pela imprensa, quando viram reportagem na televisão.
A esposa de um dos bandidos está grávida de três meses e garantiu que o companheiro, de 20 anos, não tem passagem pela polícia. Ela disse que estava dormindo quando o marido saiu de casa, por volta das 6 horas da manhã.
"Não sabia onde ele tinha ido. Fiquei sabendo que estava envolvido no sequestro quando vi a imagem dele na televisão. Ele está desempregado há muito tempo, mas não tem passagem pela polícia. Eu não esperava que ele fosse fazer isso", disse a mulher de 16 anos. 
Já a irmã do outro sequestrador, que tem 33 anos, contou que o irmão ficou preso por 10 anos, e que há um ano está em liberdade e desde então não conseguiu emprego fixo.
"Ele fazia uns bicos como ajudante de pedreiro desde que saiu da prisão. Meu irmão foi passar o final de semana na sogra dele, em Castelo Branco (Cariacica), mas a gente não imaginava que ele ia fazer isso. Só fiquei sabendo o que realmente estava acontecendo quando vi meu irmão na televisão. Não sabíamos de nada. Não concordamos com o que ele fez, mas ficamos do lado dele porque somos a família dele", disse a irmã.
 

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