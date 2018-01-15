Familiares de sequestradores de idosa souberam do crime pela TV

Crédito: Bernardo Coutinho

Os familiares dos sequestradores da idosa que foi feita refém dentro de casa no bairro Boa Sorte, em Cariacica, nesta segunda-feira (15), disseram que ficaram sabendo do crime pela imprensa, quando viram reportagem na televisão.

A esposa de um dos bandidos está grávida de três meses e garantiu que o companheiro, de 20 anos, não tem passagem pela polícia. Ela disse que estava dormindo quando o marido saiu de casa, por volta das 6 horas da manhã.

"Não sabia onde ele tinha ido. Fiquei sabendo que estava envolvido no sequestro quando vi a imagem dele na televisão. Ele está desempregado há muito tempo, mas não tem passagem pela polícia. Eu não esperava que ele fosse fazer isso", disse a mulher de 16 anos.

Já a irmã do outro sequestrador, que tem 33 anos, contou que o irmão ficou preso por 10 anos, e que há um ano está em liberdade e desde então não conseguiu emprego fixo.

"Ele fazia uns bicos como ajudante de pedreiro desde que saiu da prisão. Meu irmão foi passar o final de semana na sogra dele, em Castelo Branco (Cariacica), mas a gente não imaginava que ele ia fazer isso. Só fiquei sabendo o que realmente estava acontecendo quando vi meu irmão na televisão. Não sabíamos de nada. Não concordamos com o que ele fez, mas ficamos do lado dele porque somos a família dele", disse a irmã.