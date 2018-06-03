Familiares de rapaz morto em assalto fazem protesto na Serra

Thiago Alves Mariano foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Reprodução/Facebook

Familiares e amigos do operador de pátio Thiago Alves, 29 anos, morto durante um assalto quando ia trabalhar, protestaram na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na manhã deste domingo (3). O grupo pediu por segurança e também pela prisão dos culpados pela morte do trabalhador.

Thiago Alves foi atingido por um tiro na cabeça quando aguardava pelo transporte para a empresa onde trabalhava, no dia 4 de maio, em Enseada de Jacaraípe, na Serra. Ele e mais três pessoas estavam no ponto quando dois criminosos chegaram em uma caminhonete. Um deles apontou uma arma e exigiu os pertences. Um policial militar aposentado atirou contra o bandido que também revidou. Na época do crime, não foi possível identificar de onde partiu o tiro que atingiu Thiago. Um dos suspeito morreu e dois fugiram.

Pedimos por segurança e que o caso do meu marido seja esclarecido. Queremos saber quem são os envolvidos e o que realmente aconteceu. Até hoje, ninguém nos deu resposta nenhuma, afirmou a dona de casa Lisamara Prati, 31 anos, esposa de Thiago.

Ela conta como tem sido o dia a dia após um mês da morte do marido. Muito difícil. O Thiago era brincar com as meninas. A nossa filha de 9 anos pergunta o papai não vai voltar? e fica falando se meu pai estivesse aqui... e fala como ele agiria. A pequena, de 8 meses na época, já chamava papa. É o tempo todo assim, dói demais. Eu tento ser forte, mas eu não consigo aceitar, parece um pesadelo e que no final ele vai aparecer e acabar com isso tudo, desabafou.

Resposta

Sobre o protesto, Lisamara afirmou que é para chamar atenção das autoridades. Não quero que fique esquecido. Meu marido era um trabalhador, não vai resposta? A dor não vai passar, mas só de saber que o envolvido, o errado vai pagar, acalma. Também queremos chamar atenção para a ausência de segurança. Todos precisamos sair às ruas, precisamos de paz, afirmou.