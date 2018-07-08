Familiares de irmãos mortos fazem manifestação em Linhares

Manifestantes em frente à casa dos irmãos Kauã e Joaquim Crédito: Loreta Fagionato

Cerca de 30 pessoas realizaram uma manifestação, neste domingo (8), em frente a casa onde os irmãos Kauã Salles e Joaquim Alves, que foram mortos no dia 21 de abril, em Linhares. Parentes das crianças, incluindo Rainy e Marlucia Butkovsky, o pai biológico e a avó de Kauã, estavam no local. Quem também marcou presença foi Clemilda Aparecida de Jesus, 39, mãe da menina Thayná, morta após um sequestro, em Viana, em outubro de 2017.

"É muito triste saber que aqui foram feitas as coisas mais horríveis com duas crianças, principalmente saber que aquele monstro se passava por um pastor. Ele nunca foi pastor e nunca foi pai", disse Marlucia, que estava bastante emocionada.

Marlúcia Butkovsky, avó paterna do Kauã Crédito: Loreta Fagionato

Eles seguiram para o Centro de Linhares pedindo leis mais duras para evitar o abuso sexual infantil e a prisão perpétua para George Alves e Juliana Salles que, segundo a polícia, são os responsáveis pelos assassinatos dos meninos.

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RELEMBRE

foram violentados sexualmente e depois assassinados por George Alves, que era pai de Joaquim e padrasto de Kauã. O pastor está preso desde o dia 28 de abril. Os dois irmãos foram mortos no dia 21 de abril e as investigações da polícia apontaram que Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos,, que era pai de Joaquim e padrasto de Kauã. O pastor está preso desde o dia 28 de abril.