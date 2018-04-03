Família vai doar órgãos de jovem morta por bala perdida em Cariacica

A família da estudante Karolaine do Rosário Matos, de 18 anos, que morreu na tarde desta terça-feira (3), optou pela doação dos órgãos da jovem. Karolaine foi baleada na cabeça durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos no bairro Porto Novo, em Cariacica.

Karolaine foi atingida na cabeça por uma bala perdida Crédito: Reprodução/Facebook

O termo de doação deve ser assinado pela família da jovem ainda na tarde desta terça e os órgãos serão encaminhados para doadores, após exames de disponibilidade serem realizados. Após a realização do procedimento, o corpo de Karolaine será liberado para o Instituto Médico Legal (IML), e então para o sepultamento.





"Ouvimos a opinião de algumas pessoas e a mãe dela autorizou a doação de órgãos. Nós só esperamos agora lutar e passar por tudo isso, principalmente eu e a mãe dela, que confiamos muito em Deus. Nós temos que estar preparados para tudo que vier nesse mundo. Assim como Jesus venceu, com muita fé nós também venceremos", disse Josivaldo Ferreira de Jesus, padrasto da vítima.

Luciene da Silva, mãe da jovem atingida por uma bala durante manifestação Crédito: Rafael Silva

De acordo com a mãe de Karolaine, a filha já havia dito que, quando morresse, gostaria que tivesse seus órgãos doados. A mãe, contudo, não soube dizer quais órgãos serão doados.

"Ela sempre quis doar órgãos, ela achava isso interessante. Só espero que a pessoa que receber o órgão seja abençoada. Vou saber que minha filha vai ser sempre lembrada por outra pessoa. Vai ficar a saudade e as lembranças boas. Que Deus venha nos dar forças."

A mãe conta ainda que Karolaine era a alegria da família. "Minha filha era tudo para mim. Era uma menina meiga, carinhosa, alegre com a vida. Era nossa alegria. Infelizmente hoje ela foi tirada de mim. Não tenho palavras para explicar. Eu estou sem minha filha. Ela pagou por algo que não merecia. Perdeu a vida por nada. Infelizmente vai ficar a dor, vai ficar a saudade, mas também vai ficar a alegria que ela deixou o filho dela para nós, e vamos cuidar com muito carinho e muito amor", concluiu.

O CRIME

Karolaine do Rosário Matos foi ferida na testa e a bala ficou alojada no crânio. De acordo com familiares, a jovem estava na Rua Evangélica, antigo Morro do Quiabo, observando a movimentação que ocorria a cerca de 300 metros da rua principal do bairro em frente à EMEF Padre Gabriel Maire (CAIC). Inicialmente ela foi levada ao Pronto Socorro de Alto Lage sendo, depois, encaminhada ao Hospital São Lucas. Na tarde desta terça-feira (3) ela não resistiu ao ferimento e morreu.

"De repente, começou a subir um monte de gente correndo e ouvimos disparos. Foi aí que vimos a Karolaine caída na frente de casa, com um tiro na cabeça. Pegamos o carro e fomos direto para o PA de Alto Lage e de lá eles transferiram ela para cá (no São Lucas)", conta a estudante Sabrina Rodrigues, de 25 anos, prima de Karolaine.

De acordo com a prima Sabrina Rodrigues, a vítima cursava o Ensino Médio e tinha um filho de um mês.

'MAIS UMA INOCENTE MORTA'

"Mais uma inocente foi morta, isso nós não queremos pro nosso Brasil. Eu sou pai de mais duas filhas além da Karol. Isso pra mim é um sentimento muito triste", lamentou Josivaldo Ferreira de Jesus, padrasto da jovem que morreu após ser atingida por bala perdidade.