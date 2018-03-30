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Viagem de feriado

Família sofre assalto na BR 101, em Cariacica

Além das roupas que estavam no bagageiro do veículo, os bandidos levaram carne para churrasco e cerveja

Publicado em 30 de Março de 2018 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 17:38
Família se preparava para viajar para Santa Maria de Jetibá, onde passaria o feriado de Páscoa Crédito: Reprodução
A viagem do feriado de Páscoa de uma família teve que ser cancelada depois de um susto, em Cariacica. Um casal e dois filhos pequenos foram rendidos durante um assalto, por volta das 6h40 desta sexta-feira (30), às margens da BR 101, próximo ao bairro Flexal.
O autônomo de 38 anos e  esposa tinham a intenção de curtir o feriado em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado. O casal carregou o carro com malas, carne e cerveja para churrasco e seguiu, junto com os filhos, pela BR 101 até a altura do bairro Flexal.
Paramos para esperar um casal de amigos nossos, que também iriam passar o feriado conosco. Foi quando eles se aproximaram a anunciaram o assalto, contou o autônimo.
Segundo ele, os suspeitos não mostraram armas, mas estavam com as mãos embaixo da camisa. Eu não podia pagar pra ver. Eu não poderia colocar a minha vida e a da minha família em jogo, por isso saímos e entregamos tudo, detalhou a vítima.
Assim que a família saiu do carro, um Sandero de cor vermelha, os bandidos entraram no carro e fugiram. A Polícia Militar foi acionada fez busca pelos criminosos e pelos bandidos. O Sandero foi localizado na rua 36 do bairro Nova Rosa da Penha. A chave estava na ignição e os vidros abertos.
Porém, nenhum pertence da família foi encontrado. Além de malas com roupas, bolsa com documentos, também foram levadas uma caixa de cerveja e carnes para churrasco. O som do Sandero também foi roubado. Os suspeitos não foram localizados.

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