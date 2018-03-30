Família sofre assalto na BR 101, em Cariacica

Família se preparava para viajar para Santa Maria de Jetibá, onde passaria o feriado de Páscoa Crédito: Reprodução

A viagem do feriado de Páscoa de uma família teve que ser cancelada depois de um susto, em Cariacica. Um casal e dois filhos pequenos foram rendidos durante um assalto, por volta das 6h40 desta sexta-feira (30), às margens da BR 101, próximo ao bairro Flexal.

O autônomo de 38 anos e esposa tinham a intenção de curtir o feriado em Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Estado. O casal carregou o carro com malas, carne e cerveja para churrasco e seguiu, junto com os filhos, pela BR 101 até a altura do bairro Flexal.

Paramos para esperar um casal de amigos nossos, que também iriam passar o feriado conosco. Foi quando eles se aproximaram a anunciaram o assalto, contou o autônimo.

Segundo ele, os suspeitos não mostraram armas, mas estavam com as mãos embaixo da camisa. Eu não podia pagar pra ver. Eu não poderia colocar a minha vida e a da minha família em jogo, por isso saímos e entregamos tudo, detalhou a vítima.

Assim que a família saiu do carro, um Sandero de cor vermelha, os bandidos entraram no carro e fugiram. A Polícia Militar foi acionada fez busca pelos criminosos e pelos bandidos. O Sandero foi localizado na rua 36 do bairro Nova Rosa da Penha. A chave estava na ignição e os vidros abertos.