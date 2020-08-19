Família identifica mulher encontrada morta em Viana há 10 dias

O corpo da vítima foi identificado por familiares nesta terça-feira (18) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, Lizabeth disse para a família que iria sair com uma amiga e voltaria depois do fim de semana naquela ocasião, o que não aconteceu. Parentes tentaram contato com ela várias vezes, mas o telefone estava desligado. Eles acreditaram que isso aconteceu porque ela estaria em um sítio, numa área sem sinal de telefonia celular.

Mas, com a falta de notícias, a família começou a se preocupar e iniciou uma busca incessante. Nesta terça-feira (18), foram até o Departamento Médico Legal, em Vitória, e fizeram o reconhecimento do corpo. O caso segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Mulher.

Uma familiar, que preferiu não ser identificada, contou em entrevista à TV Gazeta, que um dia antes de ser assassinada Lizabeth entrou em contato com o filho e disse que iria participar da "Tarde da Bênção", na igreja, na companhia de uma amiga.

O CRIME

Área em que o corpo foi encontrado é pouco iluminada durante a noite e mais frequentada ao longo do dia Crédito: Reprodução | TV Gazeta

No último dia 8 de agosto, moradores do bairro Areinha, em Viana, se depararam com o corpo de uma mulher em uma área aberta e desabitada, que fica afastada das casas e é utilizada pela população local para a prática de exercícios físicos. A mulher estava com marcas de tiros que atingiram a testa, o olho esquerdo e a nuca.

No momento em que foi encontrada, por volta das 7 horas da manhã, a mulher estava vestida com blusa, calça preta, sandálias e máscara. Acionada por um morador, a Polícia Militar esteve no local  assim como a perícia, para dar início às investigações e recolher o corpo.

O QUE DIZ A PC

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o crime. A PC informou que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Veja a nota na íntegra.

"A Polícia Civil informa que o fato segue sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas. A PCES pede que a população possa auxiliar a investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".