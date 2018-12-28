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Crime

Família faz buscas por carro após ser assaltada na Serra

Vítimas fazem buscas por vários bairros da Serra na tentativa de encontrar o veículo, que não tem seguro. O assalto aconteceu no bairro Valparaíso

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 01:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 01:29
Crédito: Pixabay
Depois de ficar na mira de bandidos durante um roubo de carro, uma família passou o dia inteiro fazendo buscas pelos bairros da Serra na tentativa de encontrar o veículo. Um aposentado de 63 anos, a esposa dela de 54 anos, a filha de 23 anos e a sobrinha, de 14, saíam da casa de parentes na rua Santa Cruz, em Valparaíso, na noite desta quarta-feira (26) quando foram assaltados.
A família entrava no carro, modelo Etios, vermelho de placas OVE 1799, que estava parado próximo à casa, quando um Honda Civic de cor prata parou ao lado, segundo descreveu uma familiar.
O carro tinha quatro ocupantes. Dois deles desceram armados e obrigaram o casal e as duas jovens a saírem do Etios. Ele apontaram a arma para meus pais, mandaram sair rápido e exigiram as chaves, sempre gritando. Levaram documentos, celulares e bolsas, contou uma auxiliar-administrativo, filha do casal rendido.
Um dos bandidos assumiu a direção do veículo e fugiu, seguido pelo Civic. O assalto deixou a família toda abalada emocionalmente. Meus pais estão o muito mal. Minha mãe não quer levantar da cama. Ninguém dormiu, contou a filha. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o carro.
BUSCAS
Por não ter seguro do carro Etios e ser o único bem, os parentes das vítimas se reuniram para fazer buscas pelo veículo. Estamos desde a noite de ontem (quarta-feira) circulando com carro de parentes nos bairros da Serra à procura do Etios. Também estávamos divulgando em redes sociais para ver se encontramos o carro. Mas tem gente até simulando resgate do veículo para tirar dinheiro.
O veículo foi quitado em 2013 e atualmente era usado pelo aposentado para transportar pessoas na tentativa de ter uma renda extra para a família. Esse roubo dá um desânimo pra gente. E ainda tem que passar por essa situação de ter que procurar o carro, lamentou a filha. 
Quem tiver informações sobre a localização do Etios pode entrar em contato pelo Ciodes - 190.

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